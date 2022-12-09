Ladrões fazem amigos reféns em sítio e roubam de cervejas a carros no ES

Carro de uma das vítimas ficou destruído após criminoso bater com o veículo Crédito: Divulgação

Dois amigos foram feitos reféns em um sítio na região Alto Santa Maria, zona rural de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, quatro criminosos invadiram o local e roubaram diversos objetos da casa, além de carnes, cervejas e dois veículos das vítimas. Os criminosos chegaram a ser interceptados pela PM e Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas conseguiram fugir e não foram localizados.

O homem de 53 anos contou a policiais que estava no sítio visitando a amiga, de 60 anos, e quando os dois estavam dentro da casa, quatro bandidos armados invadiram o local. As vítimas relataram que os criminosos estavam em uma moto e em um carro.

Os homens renderam o homem e a mulher e os trancaram dentro do banheiro. Nos carros das vítimas, um Hyundai Creta e um Fiat Idea, os criminosos colocaram quatro televisores, alguns eletrodomésticos, cervejas, vinhos, carnes, aparelhos celulares do homem e da mulher e fugiram, roubando os itens e os veículos.

Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, a PRF estava atendendo a uma ocorrência de acidente com morte na BR 262, em Viana, quando, cerca de uma hora após o roubo, visualizou um dos carros roubados – o Fiat Idea – passando, sendo conduzido por um dos criminosos. A corporação deu ordem de parada, mas o condutor fugiu e foi iniciada uma perseguição policial.

Em um trevo da BR 262, o criminoso tentou contornar sentido Guarapari pela BR 101, mas por conta da alta velocidade, perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e capotou com o automóvel. Apesar do acidente, o homem conseguiu fugir a pé.

O carro roubado foi apreendido após o acidente, e, dentro dele, foram encontrados alguns objetos roubados no sítio, além de um simulacro de arma de fogo, deixado pelo criminoso.

Já na localidade de Santa Isabel, em Marechal Floriano, policiais militares fizeram acompanhamento do Hyundai Creta, também roubado no sítio, mas o condutor abandonou o carro e conseguiu fugir por uma região de mata e não foi localizado. Os outros dois criminosos que participaram do assalto também não foram localizados.

A Polícia Rodoviária Federal informou que, por volta das 20h, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF), realizava patrulhamento tático motorizado com foco no combate à criminalidade, quando foi informada de um veículo que havia sido roubado em Alto Santa Maria. Durante o deslocamento próximo ao km 16 da BR 262, em Viana, os policiais avistaram o veículo e deram ordem de parada, mas o suspeito fugiu.

Ao acessar a BR 101, o condutor perdeu o controle e colidiu com o poste de luz e empreendeu fuga para área de mata, não sendo localizado. No interior do veículo foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola que foi utilizado no assalto, bem como vários objetos que foram subtraídos no assalto.

O veículo e os demais itens roubados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.

Simulacro de arma de fogo apreendido dentro do carro Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Segundo a Polícia Militar, logo após o acionamento sobre o roubo, as guarnições iniciaram buscas pela região e conseguiram interceptar o primeiro veículo roubado quando trafegava por Santa Isabel. O suspeito abandonou o carro e conseguiu se evadir por uma região de mata, não sendo mais localizado.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano e até o momento nenhum suspeito foi detido. Um veículo e pertences das vítimas foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e entregues na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.