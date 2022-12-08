Criança morre afogada em banheira de hidromassagem em Santa Maria de Jetibá

Hospital Concórdia, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução rede social

Uma menina de cinco anos morreu afogada em uma banheira de hidromassagem na tarde desta quarta-feira (7), em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada a um hospital, passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu. Informações preliminares apontam que ela teria sido vítima de sucção e teve o cabelo puxado pela válvula da banheira.

A Polícia Militar foi acionada pela médica de plantão do Hospital Concórdia, em Santa Maria de Jetibá. A profissional relatou que uma criança havia dado entrada na unidade vítima de afogamento e morreu, após tentativas para reanimá-la.

O boletim de ocorrência narra que a mãe da criança, de 33 anos, estava no trabalho e recebeu uma ligação da babá, relatando o afogamento. A mãe, então, foi em casa, pegou a filha e levou a filha para o hospital.

No hospital, a mulher recebeu a informação de que a filha não havia resistido. Em estado de choque, a mãe da menina explicou aos militares que a criança estava em casa com a babá.

Testemunhas relataram aos militares que a criança estaria na banheira com outra menina menor de idade. Conforme os relatos, a babá teria ido à sala e, quando retornou ao banheiro, constatou o afogamento.

O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h dessa última quarta-feira (7) pela equipe médica de um hospital no centro de Santa Maria de Jetibá, que informou que uma menina de 5 anos havia dado entrada, vítima de afogamento, e que após várias tentativas de reanimação sem sucesso, a criança teria tido o óbito confirmado.

"No local, os militares presenciaram o momento em que a informação foi repassada à mãe da menina, uma mulher de 33 anos, que entrou em estado de choque e não tinha condições de relatar exatamente como o caso aconteceu. De acordo com informações colhidas no local, a menina estaria aos cuidados de uma babá que, inclusive, momentos antes teria tirado uma foto da menina brincando com outra criança na banheira e enviado à mãe, que estava no trabalho. Em dado momento, a babá teria ido à sala e, ao retornar, já se deparou com o fato já ocorrido", confirmou a corporação.

"Imediatamente, a mulher teria ligado para mãe, que rapidamente seguiu até a casa, pegou a menina e foi diretamente para o hospital", finalizou a nota.

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