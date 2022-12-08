'Golpe do amor': empresária de Vitória tem prejuízo de quase meio milhão

Uma empresária de 50 anos teve um prejuízo de quase meio milhão de reais após se relacionar com um homem que, segundo a Polícia Civil, é suspeito de aplicar o "golpe do amor" em mulheres. O casal se conheceu em um bar de Vitória , em julho do ano passado, quando tudo começou.

O suspeito foi identificado pela polícia como Robson Ribeiro. Ele tem 50 anos, é natural do Rio de Janeiro e se apresentou à vítima como empresário do ramo da construção civil, com negócios em pelo menos três estados.

"Ele tem uma conversa extremamente agradável, é uma pessoa envolvente. Não é uma pessoa de fala simplória, é muito articulado", disse a empresária em entrevista à TV Gazeta. Orientada pelo advogado, ela pediu para não ser identificada.

A relação do casal evoluiu muito rápido: dois meses depois do primeiro encontro eles já estavam morando juntos, na casa da vítima, e logo veio o primeiro empréstimo no valor de R$ 2.600. Ao longo do tempo, a mulher chegou a repassar R$ 50 mil em dinheiro para o namorado. No final de quase um ano, o prejuízo foi de quase meio milhão de reais.

"Ele não pede dinheiro. Ele te conta uma história triste que te deixa envolvida emocionalmente para você dar a seguinte resposta: Não, você não vai pegar esse dinheiro emprestado em um banco, em um agiota, não vai fazer uma retirada em um cartão de crédito, porque isso gera taxas muito altas. Já que eu tenho dinheiro, eu te empresto. Quando sua aplicação baixar, você me devolve." Empresária, 50 anos - Vítima do "golpe do amor"

Ela começou a desconfiar que pudesse estar caindo em um golpe e meses depois o suspeito foi embora, sem deixar pistas.

"Eu jamais imaginava me envolver numa situação dessa, porque a gente não permeia esse tipo de ambiente. A gente acha que isso acontece com gente estranha, mas aconteceu comigo: uma mulher vivida, experiente, uma empresária que sempre foi esperta e não conseguiu identificar isso", pontuou.

Outras mulheres podem ter sido vítimas do mesmo homem. No inquérito policial, elas citam que ele "é uma pessoa de bom convencimento, muito inteligente, bem articulado e se expressa muito bem".

Robson Ribeiro, suspeito de aplicar golpe do amor em empresária do ES Crédito: Redes Sociais

Em outro relato, uma mulher revelou que soube por redes sociais que Robson havia feito mais quatro vítimas em Minas Gerais

Segundo a Polícia Civil , o suspeito tem um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da justiça. "Esse indivíduo seleciona previamente suas vítimas, convive sempre na alta sociedade, então escolhe muito bem seus alvos, se aproxima, se vale do sentimento das vítimas, tudo isso para pegar dinheiro de forma ilícita", alertou o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).

O outro lado

O advogado Luciano Azevedo Silva, que representa Robson, enviou um posicionamento à reportagem da TV Gazeta.

"Nada disso aconteceu. O casal manteve um relacionamento amoroso por quase um ano, nesse período fizeram, juntos, viagens maravilhosas, promoveram colocação de lentes dentárias, harmonização facial, o Robson reformou a loja dela da Praia do Canto, enfim, tiveram, juntos, muitas alegrias e prazeres. O Robson está trabalhando em sua empresa em Belo Horizonte, Minas Gerais, não está foragido, está a disposição da Justiça. Com a decretação da prisão dele, ingressamos com um habeas corpus preventivo, aguardando o salvo conduta para que ele possa se apresentar à Justiça. Vai se defender e provará que não passa de uma atitude de vingança contra ele. A suposta vítima é uma mulher experiente, extremamente inteligente, não ia cair numa cilada dessa."