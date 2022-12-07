Jovem que matou esposa na véspera do aniversário dela é condenado no ES

Evellin Bernardo de Oliveira foi assassinada em outubro de 2020 Crédito: Montagem

O companheiro da jovem Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morta na véspera do aniversário dela em outubro de 2020 , foi condenado a pouco mais de 27 anos de prisão. A sentença foi divulgada nesta quarta-feira (7), após o suspeito Felipe Martins Amorim, de 23 anos, ser levado à júri popular. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o mesmo encontra-se no Centro de Detenção Provisória de Viana 2 desde dezembro de 2020.

Evellin morreu após levar um tiro na cabeça no dia 30 de outubro, no Morro da Garrafa, em Vitória. Então com 21 anos, o suspeito afirmou que o tiro foi acidental. Segundo ele, por causa de uma crise de ciúmes, decidiu "dar um susto" na esposa com uma arma que não sabia que estava municiada.

O réu foi considerado culpado por homicídio qualificado com três agravantes: impossibilitar a defesa da vítima, a violência contra mulher e a situação de calamidade pública. A pena, fixada em 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, deverá ser cumprida em regime fechado.

Procurada, a defesa de Felipe Martins de Amorim, representada pelo advogado Paulo Barbosa, afirmou que vai recorrer da decisão do júri. "Respeitamos a decisão do Tribunal do Júri ao condenar o Felipe. Mas não concordamos com a decisão de condená-lo por homicídio qualificado, pois a tese da defesa foi de homicídio culposo. Felipe não teve dolo ou mesmo intenção de matar sua companheira. Após o disparo acidental, ele a pegou pelos braços com a ajuda de um amigo e levou Evellin para ser socorrida no PA da Praia do Suá", declarou o advogado.

Histórico de agressões

Na sentença, a juíza Lívia Regina Savergnini afirmou que o suspeito demonstrou ter "extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu" e que constantemente ameaçava a vítima de morte, "chegando, em uma ocasião, a ameaçá-la com uma arma de fogo e a disparar a arma, vindo, inclusive, a perfurar o telhado de uma casa da região".

Seis dias após atirar e matar a então companheira, o Felipe Martins Amorim Crédito: Arquivo | TV Gazeta

De acordo com a magistrada, o réu também agrediu Evellin em outras ocasiões, até mesmo enquanto ela estava grávida. "Frisa-se que, nesse contexto, em conversa por aplicativo Whatsapp, o réu declarou para a mãe da vítima que 'gosto de bater não, gosto de matar. Mas ela tá grávida, né, deu sorte'”.

"Gosto de bater não, gosto de matar. Mas ela tá grávida, né, deu sorte" Felipe Martins Amorim - Marido ameaça Evellin em mensagem no Whatsapp

A juíza também afirmou que, após matar a jovem, "o acusado ainda desferiu um disparo para o alto, como forma de exibição e intimidação".

Relembre o caso

Testemunhas afirmaram à polícia na época que Evellin estava em uma festa no Morro da Garrafa, próximo ao local onde ela morava com a sogra e o companheiro. O motivo da comemoração seria o seu aniversário de 21 anos, que aconteceria no dia seguinte. No entanto, em certo momento, o casal acabou se desentendendo.

Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça Crédito: Reprodução | TV Gazeta

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela sogra de Evellin, a jovem foi deixada no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, também na Capital, com um tiro na cabeça e depois levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde não resistiu ao ferimento e morreu. A jovem deixou um filho de apenas quatro meses de idade.

"Eu trouxe a minha filha para casa em um caixão, no dia do aniversário dela. Fiz de tudo para trazer a minha filha de volta, e eu trouxe ela em um caixão junto comigo", disse a mãe de Evellin, Aline Bernardo, para a TV Gazeta em novembro.