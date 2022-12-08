Corpo de jovem é encontrado boiando no Rio Cricaré em Nova Venécia

O corpo de um jovem de 26 anos foi encontrado no Rio Cricaré, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (8). Uma pessoa viu o corpo boiando na água e conseguiu retirá-lo antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local. A corporação verificou que se tratava de um rapaz que estava desaparecido havia dois dias.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Nova Venécia, tenente-coronel Dal Col, afirmou para a reportagem de A Gazeta que o corpo é de um jovem que havia pulado no Rio Cricaré para fugir de uma abordagem policial por conta de uma ação suspeita de tráfico e consumo de drogas na noite de terça-feira (6). Ele não foi havia sido mais visto depois do episódio.

Em boletim de ocorrência, a PM descreveu que o jovem, que não foi identificado, estava em um grupo de quatro pessoas. Quando os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram por um beco que dava saída em um matagal às margens do Rio Cricaré. Um dos indivíduos depois foi detido pela Polícia Militar e disse que viu o jovem pulando e se afogando no rio, que estava com correnteza forte.

Cidade de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia

A PM informou que não foi possível realizar buscas por drogas porque o grupo estava em um local extenso, com vegetação alta e baixa luminosidade.