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Estava desaparecido

Corpo de jovem é encontrado boiando no Rio Cricaré em Nova Venécia

Segundo ocorrência da PM, jovem havia pulado no rio para escapar de uma abordagem policial na região na noite da última terça-feira (6)

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 13:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2022 às 13:49
O corpo de um jovem de 26 anos foi encontrado no Rio Cricaré, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (8). Uma pessoa viu o corpo boiando na água e conseguiu retirá-lo antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local. A corporação verificou que se tratava de um rapaz que estava desaparecido havia dois dias.
O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Nova Venécia, tenente-coronel Dal Col, afirmou para a reportagem de A Gazeta que o corpo é de um jovem que havia pulado no Rio Cricaré para fugir de uma abordagem policial por conta de uma ação suspeita de tráfico e consumo de drogas na noite de terça-feira (6). Ele não foi havia sido mais visto depois do episódio.
Em boletim de ocorrência, a PM descreveu que o jovem, que não foi identificado, estava em um grupo de quatro pessoas. Quando os policiais se aproximaram, os suspeitos fugiram por um beco que dava saída em um matagal às margens do Rio Cricaré. Um dos indivíduos depois foi detido pela Polícia Militar e disse que viu o jovem pulando e se afogando no rio, que estava com correnteza forte.
Cidade de Nova Venécia
Cidade de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia
A PM informou que não foi possível realizar buscas por drogas porque o grupo estava em um local extenso, com vegetação alta e baixa luminosidade.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a ser esclarecida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) para ser identificado e depois ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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