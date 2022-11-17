PF prende suspeito que encomendou notas falsas em Nova Venécia

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (17), no Norte do Espírito Santo, por receber uma encomenda que continha cédulas de dinheiro falsas. A Área de Segurança dos Correios informou à Polícia Federal que haveria um pacote suspeito que seria entregue a uma casa em Nova Venécia, no Noroeste.
Os policiais acompanharam até o momento que o homem recebeu a encomenda. Após verificar existir R$ 2 mil, em 20 notas falsas de R$ 100, foi feita a prisão. O suspeito disse que o pacote era para um amigo, mas não disse quem era essa pessoa.
O indivíduo foi levado para a Delegacia da Polícia Federal e depois foi conduzido para o Centro de Detenção Temporária de São Mateus, onde está à disposição da Justiça.
Segundo a PF, o preso vai responder pelo crime de moeda falsa, em que a pena pode chegar a 12 anos de reclusão. As investigações continuam buscando mais provas para verificar se há mais pessoas envolvidas na confecção das notas.