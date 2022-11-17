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Cédulas fraudulentas

PF prende suspeito que encomendou notas falsas em Nova Venécia

Área de Segurança dos Correios informou à PF sobre encomenda suspeito e policiais foram até a casa do suspeito para acompanhar a entrega
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2022 às 18:50

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 18:50

PF encontrou notas falsas no pacote encomendado pelo preso
PF encontrou notas falsas no pacote encomendado pelo preso. 20 cédulas falsas de R$ 100 foram apreendidas  Crédito: Divulgação/PF
Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (17), no Norte do Espírito Santo, por receber uma encomenda que continha cédulas de dinheiro falsas. A Área de Segurança dos Correios informou à Polícia Federal que haveria um pacote suspeito que seria entregue a uma casa em Nova Venécia, no Noroeste.
Os policiais acompanharam até o momento que o homem recebeu a encomenda. Após verificar existir R$ 2 mil, em 20 notas falsas de R$ 100, foi feita a prisão. O suspeito disse que o pacote era para um amigo, mas não disse quem era essa pessoa.
O indivíduo foi levado para a Delegacia da Polícia Federal e depois foi conduzido para o Centro de Detenção Temporária de São Mateus, onde está à disposição da Justiça.
Segundo a PF, o preso vai responder pelo crime de moeda falsa, em que a pena pode chegar a 12 anos de reclusão. As investigações continuam buscando mais provas para verificar se há mais pessoas envolvidas na confecção das notas.

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