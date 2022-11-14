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Carro e carreta

Acidente mata duas pessoas e fere gravemente outras três em Nova Venécia

Colisão entre carro e carreta ocorreu na noite deste domingo (13). O motorista e uma mulher morreram no local e um homem e duas crianças foram socorridos em estado grave
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 nov 2022 às 09:01

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:01

Veículos envolvidos no acidente na ES 220, em Nova Venécia
Veículos envolvidos no acidente na ES 220, em Nova Venécia Crédito: Reprodução

Correção

14/11/2022 - 9:42
A primeira versão desta reportagem informava, erroneamente, que os dois mortos no acidente eram mãe e filho, mas, de acordo com informações iniciais da PM, a mulher, na verdade, era mãe das crianças e esposa do outro homem, que também estavam no automóvel. O texto e o título foram corrigidos.
Um acidente entre um carro e  uma carreta matou duas pessoas e deixou outras três gravemente feridas na ES 220, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite deste domingo (13) e todas as vítimas estavam no carro. O motorista, identificado como Valter Ferreira Lucas, e  Grasiele de Jesus Santana morreram. Um homem e duas crianças foram levados para hospitais. 
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, estavam no veículo, além do motorista, um casal e dois filhos, um menino e uma menina, com idades de sete e 13 anos. A família trabalhava e morava em uma propriedade rural. O condutor do automóvel atuava como meeiro na mesma fazenda. O acidente aconteceu a cerca de dois quilômetros da casa das vítimas, de onde o veículo havia saído.
O irmão do motorista esteve nesta tarde no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para liberar o corpo de Valter. Ele disse que não sabia para onde o grupo seguia.
Informações iniciais da Polícia Militar apontam que a mulher que morreu e o homem gravemente ferido seriam pais das crianças. O homem foi levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, e as duas crianças foram encaminhadas para um hospital de Colatina e precisaram ser intubadas, de acordo com a PM. 
Valter Ferreira Lucas dirigia o carro que se envolveu no acidente
Valter Ferreira Lucas dirigia o carro que se envolveu no acidente Crédito: Arquivo cedido pela família
Ainda não há informações sobre a dinâmica da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no socorro às vítimas que ficaram em estado grave.
As crianças foram encaminhadas para o Hospital Maternidade São José, em Colatina. No final da tarde desta segunda-feira a unidade hospitalar informou que elas seguem internadas, sob cuidados intensivos "e a equipe médica está num esforço contínuo para prestar todo o atendimento necessário", informou, por nota.
Por imagens, é possível ver que o carro ficou com a frente completamente destruída. Já a carreta, que transportava toras de eucalipto, ficou atravessada na pista após o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da carreta fugiu do local e não foi mais visto. 
A Polícia Civil informou que os corpos de Grasiele e Valter foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e depois liberados aos familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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