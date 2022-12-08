Homem é baleado no Centro de Vitória após criminoso passar atirando

Homem é baleado em avenida movimentada do Centro de Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

Um homem foi baleado na avenida Getúlio Vargas, uma das vias mais movimentadas do Centro de Vitória, por volta de 16h desta quarta-feira (7). A vítima levou tiros na perna, no braço e no peito, e foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo testemunhas, um criminoso passou atirando no local e o homem foi atingido. O crime aconteceu em frente ao prédio do governo do estado onde são atendidos ex-presidiários que ganharam liberdade condicional. No local, havia uma fila de pessoas que aguardavam atendimento.

Segundo apuração da TV Gazeta, investigadores da Polícia Civil não conseguiram conversar com o homem, pois passou por uma cirurgia durante a noite.

A polícia não soube dizer se esse homem esperava por atendimento no prédio ou se só estava passando pela calçada. A Secretaria de Estado da Justiça informou que a vítima não tem passagem pelo sistema prisional do Espírito Santo.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O homem não teve o nome e a idade divulgados. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e nenhum suspeito foi preso.