Homem é morto com quatro tiros na cabeça no quintal de casa em Linhares

Viatura da PM Crédito: Fernando Madeira

Um homem, identificado como José de Souza Ramos, foi morto com quatro tiros na cabeça por volta das 6h50 da manhã deste sábado (10), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima estava no quintal em frente a casa quando um homem invadiu o local e atirou.

Para os militares, a família da vítima informou que era costume José limpar o quintal nesse horário. O suspeito era um homem moreno e magro, que usava calça azul no momento do crime. Após os disparos, o autor fugiu e não foi localizado. A família não soube informar o que poderia ter motivado o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação informou ainda, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.