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Facção "Postinho"

Suspeito de ataques em bairro de Cariacica é preso durante operação

Wenderson da Silva Nascimento é apontado como um dos principais integrantes da associação criminosa “Postinho”, responsável por confrontos no bairro Nova Rosa da Penha.

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 10:37

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 dez 2022 às 10:37
Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Lerê
Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Lerê Crédito: Reprodução
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (8), durante uma operação, Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Lerê, apontado como responsável por promover diversos ataques a tiros no bairro Nova Rosa da Penha. O suspeito também é investigado por outros crimes, entre eles, um duplo homicídio.
A operação no bairro Nova Rosa da Penha foi realizada por equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão domiciliar, e dois mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.
Segundo a Polícia Civil, Wenderson é um dos principais integrantes da associação criminosa conhecida como “Postinho”, responsável por promover diversos confrontos armados em Nova Rosa da Penha. A corporação disse ainda que ele é investigado pelo duplo homicídio de Marcelo Henrique Pereira Dos Santos, vulgo Sapão, e Dalisson Henrique de Lima Guedes, vulgo Mineiro, , em 27 de agosto de 2022, no mesmo bairro.
Durante o cerco à residência em que o suspeito estava, a equipe viu o momento em que Wenderson chegou na janela, antes da entrada dos policiais, e dispensou uma arma de fogo no terreno de uma casa vizinha.
Com ele, os policiais apreenderam uma pistola com numeração raspada, um carregador de pistola alongado com capacidade para 25 munições, dez munições, 13 buchas de maconha, seis palitos de maconha e um pedaço pequeno de maconha. Por conta dos materiais apreendidos, eles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
Material apreendido com Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos
Material apreendido com Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Wenderson foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Em audiência de custódia realizada ainda nesta quinta-feira (8), a prisão dele em flagrante foi convertida para preventiva. 

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