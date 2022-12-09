Suspeito de ataques em bairro de Cariacica é preso durante operação

Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Lerê Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (8), durante uma operação, Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos, vulgo Lerê, apontado como responsável por promover diversos ataques a tiros no bairro Nova Rosa da Penha. O suspeito também é investigado por outros crimes, entre eles, um duplo homicídio.

A operação no bairro Nova Rosa da Penha foi realizada por equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão domiciliar, e dois mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Durante o cerco à residência em que o suspeito estava, a equipe viu o momento em que Wenderson chegou na janela, antes da entrada dos policiais, e dispensou uma arma de fogo no terreno de uma casa vizinha.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola com numeração raspada, um carregador de pistola alongado com capacidade para 25 munições, dez munições, 13 buchas de maconha, seis palitos de maconha e um pedaço pequeno de maconha. Por conta dos materiais apreendidos, eles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Material apreendido com Wenderson da Silva Nascimento, de 22 anos Crédito: Polícia Civil | Divulgação