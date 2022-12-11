Homens armados atiram em jovem em rua de Vila Velha

Um veículo foi atingido durante o tiroteio Crédito: Gabriela Martins

Um homem de 25 anos foi baleado na noite deste sábado (10), no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. O jovem levou um tiro na perna na Rua Viriato Corrêa.

Segundo informações da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, moradores da região contaram que o jovem estava na rua, mas não sabem dizer se caminhava ou estava parado, quando suspeitos de dentro de um carro atiraram em direção ao rapaz.

Após ser baleado, o jovem correu por alguns metros até a Rua Osvaldo de Andrade, e pediu socorro. Na região, ninguém conhece a vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Militar explicou que na noite deste sábado (10), um homem de 25 anos deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A vítima relatou que estava no bairro Boa Vista I, no mesmo município, no momento do crime, mas não relatou detalhes do que teria ocorrido no local, nem autoria ou motivação. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

Questionada, a PM disse que está presente na região e que, diariamente, ações como saturação, abordagens, cercos táticos e ponto base são realizados no bairro. "No entanto, é importante destacar que a PM conta sempre com a contribuição da população para maior eficácia do serviço prestado", afirmou em nota.

Denúncias sobre suspeitos que possam estar agindo na região podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181).