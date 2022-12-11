Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Homens armados atiram em jovem em rua de Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 21 horas. O jovem foi atingido por um disparo na perna no bairro Boa Vista I

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2022 às 10:09
Um veículo foi atingido durante o tiroteio
Um veículo foi atingido durante o tiroteio Crédito: Gabriela Martins
Um homem de 25 anos foi baleado na noite deste sábado (10), no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. O jovem levou um tiro na perna na Rua Viriato Corrêa. 
Segundo informações da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, moradores da região contaram que o jovem estava na rua, mas não sabem dizer se caminhava ou estava parado, quando suspeitos de dentro de um carro atiraram em direção ao rapaz.
Após ser baleado, o jovem correu por alguns metros até a Rua Osvaldo de Andrade, e pediu socorro. Na região, ninguém conhece a vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada. 
A Polícia Militar explicou que na noite deste sábado (10), um homem de 25 anos deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A vítima relatou que estava no bairro Boa Vista I, no mesmo município, no momento do crime, mas não relatou detalhes do que teria ocorrido no local, nem autoria ou motivação. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
O bairro Boa Vista I está no meio de uma guerra com a facção da região da Favelinha do Ibes, no mesmo município, e os moradores da região relatam que vem acontecendo ataques por conta disso. Mas não sabem dizer se o crime tem relação com esses ataques.
Questionada, a PM disse que está presente na região e que, diariamente, ações como saturação, abordagens, cercos táticos e ponto base são realizados no bairro. "No entanto, é importante destacar que a PM conta sempre com a contribuição da população para maior eficácia do serviço prestado", afirmou em nota.
Denúncias sobre suspeitos que possam estar agindo na região podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181).
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Veja Também

Homem é executado no meio da rua na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

Bombeiros encontram 4 mortos dentro de casa incendiada em Castelo

Uma pessoa morre e outra fica ferida em ataque a tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados