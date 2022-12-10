Uma pessoa morre e outra fica ferida em ataque a tiros em Cariacica

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã deste sábado (10), no bairro São Francisco, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 7h30 e, segundo informações da Polícia Civil, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
Um dos atingidos foi a óbito ainda no local. O corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O outro foi socorrido pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
“A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso.”