Adolescente é morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha

João Vitor Ribeiro Chaves, de 16 anos, morreu após ser baleado na quinta-feira (29), no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um jovem de apenas 16 anos foi morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha . O assassinato de João Vitor Ribeiro Chaves aconteceu em uma esquina do bairro Santa Rita, no início da noite dessa quinta-feira (29). A mãe dele chegou a ouvir os disparos da porta de casa e tentou socorrer o filho, sem sucesso.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a auxiliar de serviços gerais, que preferiu não ser identificada, contou que o jovem não tinha envolvimento com o crime. A vítima trabalhava no local há cerca de quatro meses com o primo – que também foi baleado. O carrinho de churrasco ficou com as marcas dos tiros.

"Ouvi uns dez tiros e só saí de casa quando as pessoas falaram para eu socorrer meu filho. Ele estava caído no chão. Fizeram uma covardia com ele. Não consigo acreditar" Mãe do João Vitor - Auxiliar de serviços gerais

De acordo com testemunhas, era por volta das 18h quando dois homens passaram de moto, atirando pelo local, e acertaram João Vitor no tórax. Com a ajuda da mãe e de um morador do bairro, ele chegou a ser socorrido para um hospital particular da região, mas não resistiu. O primo dele, de 32 anos, levou um tiro no joelho, mas passa bem.

“Estavam ele (João Vitor), meu primo e duas senhoras que comiam churrasquinho. Os caras vieram de moto e efetuaram vários disparos para cima deles e até das mulheres. Uma chegou a desmaiar, mas não foi atingida”, contou o irmão do adolescente, também sem querer ser identificado.

Carrinho de churrasco com o qual João Vitor trabalhava ficou com marcas de tiros Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Na manhã desta sexta-feira (30), policiais estiveram no bairro. A família de João Vitor reclama da falta de segurança. “Eu mesma já fui assaltada várias vezes, com arma na minha cara, indo trabalhar”, lembrou a mãe. Já o irmão do jovem disse que “enquanto o governo não entrar nas comunidades, ele vai ser só mais um”.

Em nota, a Polícia Civil informou que o assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até então, nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido detido. Quem tiver informações deve colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181)

Manifestação no bairro após morte de adolescente

Manifestantes colocaram fogo em trecho do bairro Santa Rita Crédito: Ouvinte | CBN Vitória

No fim da tarde desta sexta-feira (30), um grupo colocou fogo em pneus e objetos no bairro Santa Rita, na estrada que dá acesso ao Cais de Capuaba. A imagem registrada no momento da manifestação mostra o fogo tomando conta dos dois sentidos da pista e a fumaça preta se alastrando.