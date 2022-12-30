Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha

João Vitor Ribeiro Chaves, de 16 anos, foi assassinado em uma rua do bairro Santa Rita nessa quinta-feira (29); mãe dele ouviu os tiros da porta de casa

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 15:57

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 dez 2022 às 15:57
João Vitor Ribeiro Chaves, de 16 anos, morreu após ser baleado na quinta-feira (29), no bairro Santa Rita, em Vila Velha
João Vitor Ribeiro Chaves, de 16 anos, morreu após ser baleado na quinta-feira (29), no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um jovem de apenas 16 anos foi morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha. O assassinato de João Vitor Ribeiro Chaves aconteceu em uma esquina do bairro Santa Rita, no início da noite dessa quinta-feira (29). A mãe dele chegou a ouvir os disparos da porta de casa e tentou socorrer o filho, sem sucesso.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a auxiliar de serviços gerais, que preferiu não ser identificada, contou que o jovem não tinha envolvimento com o crime. A vítima trabalhava no local há cerca de quatro meses com o primo – que também foi baleado. O carrinho de churrasco ficou com as marcas dos tiros.
"Ouvi uns dez tiros e só saí de casa quando as pessoas falaram para eu socorrer meu filho. Ele estava caído no chão. Fizeram uma covardia com ele. Não consigo acreditar"
Mãe do João Vitor - Auxiliar de serviços gerais
De acordo com testemunhas, era por volta das 18h quando dois homens passaram de moto, atirando pelo local, e acertaram João Vitor no tórax. Com a ajuda da mãe e de um morador do bairro, ele chegou a ser socorrido para um hospital particular da região, mas não resistiu. O primo dele, de 32 anos, levou um tiro no joelho, mas passa bem.
“Estavam ele (João Vitor), meu primo e duas senhoras que comiam churrasquinho. Os caras vieram de moto e efetuaram vários disparos para cima deles e até das mulheres. Uma chegou a desmaiar, mas não foi atingida”, contou o irmão do adolescente, também sem querer ser identificado.
Carrinho de churrasco com o qual João Vitor trabalhava ficou com marcas de tiros
Carrinho de churrasco com o qual João Vitor trabalhava ficou com marcas de tiros Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Na manhã desta sexta-feira (30), policiais estiveram no bairro. A família de João Vitor reclama da falta de segurança. “Eu mesma já fui assaltada várias vezes, com arma na minha cara, indo trabalhar”, lembrou a mãe. Já o irmão do jovem disse que “enquanto o governo não entrar nas comunidades, ele vai ser só mais um”.
Em nota, a Polícia Civil informou que o assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até então, nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido detido. Quem tiver informações deve colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181).

Manifestação no bairro após morte de adolescente

Manifestantes colocaram fogo em trecho do bairro Santa Rita
Manifestantes colocaram fogo em trecho do bairro Santa Rita Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
No fim da tarde desta sexta-feira (30), um grupo colocou fogo em pneus e objetos no bairro Santa Rita, na estrada que dá acesso ao Cais de Capuaba. A imagem registrada no momento da manifestação mostra o fogo tomando conta dos dois sentidos da pista e a fumaça preta se alastrando. 
Em nota, a Polícia Militar informou que a manifestação começou por volta das 17h30. Uma viatura foi ao local, mas não encontrou responsáveis pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controle das chamas, e a manifestação terminou.

Veja Também

Homem é encontrado morto após casa pegar fogo na Serra

Dois jovens são mortos a tiros dentro de casa em Pinheiros

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinho de 9 anos em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Dhpp Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados