Adolescente é morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha

Um jovem de apenas 16 anos foi morto a tiros enquanto vendia churrasquinho em Vila Velha. O assassinato de João Vitor Ribeiro Chaves aconteceu em uma esquina do bairro Santa Rita, no início da noite dessa quinta-feira (29). A mãe dele chegou a ouvir os disparos da porta de casa e tentou socorrer o filho, sem sucesso.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a auxiliar de serviços gerais, que preferiu não ser identificada, contou que o jovem não tinha envolvimento com o crime. A vítima trabalhava no local há cerca de quatro meses com o primo – que também foi baleado. O carrinho de churrasco ficou com as marcas dos tiros.
"Ouvi uns dez tiros e só saí de casa quando as pessoas falaram para eu socorrer meu filho. Ele estava caído no chão. Fizeram uma covardia com ele. Não consigo acreditar"
De acordo com testemunhas, era por volta das 18h quando dois homens passaram de moto, atirando pelo local, e acertaram João Vitor no tórax. Com a ajuda da mãe e de um morador do bairro, ele chegou a ser socorrido para um hospital particular da região, mas não resistiu. O primo dele, de 32 anos, levou um tiro no joelho, mas passa bem.
“Estavam ele (João Vitor), meu primo e duas senhoras que comiam churrasquinho. Os caras vieram de moto e efetuaram vários disparos para cima deles e até das mulheres. Uma chegou a desmaiar, mas não foi atingida”, contou o irmão do adolescente, também sem querer ser identificado.
Na manhã desta sexta-feira (30), policiais estiveram no bairro. A família de João Vitor reclama da falta de segurança. “Eu mesma já fui assaltada várias vezes, com arma na minha cara, indo trabalhar”, lembrou a mãe. Já o irmão do jovem disse que “enquanto o governo não entrar nas comunidades, ele vai ser só mais um”.
Em nota, a Polícia Civil informou que o assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até então, nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido detido. Quem tiver informações deve colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181).
Manifestação no bairro após morte de adolescente
No fim da tarde desta sexta-feira (30), um grupo colocou fogo em pneus e objetos no bairro Santa Rita, na estrada que dá acesso ao Cais de Capuaba. A imagem registrada no momento da manifestação mostra o fogo tomando conta dos dois sentidos da pista e a fumaça preta se alastrando.
Em nota, a Polícia Militar informou que a manifestação começou por volta das 17h30. Uma viatura foi ao local, mas não encontrou responsáveis pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controle das chamas, e a manifestação terminou.