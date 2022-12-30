Dois jovens são mortos a tiros dentro de casa em Pinheiros

Erivaldo, à esquerda, e Bruno, à direita, foram mortos dentro de casa, em Pinheiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens foram mortos a tiros no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (29), por volta das 20h30. De acordo com a Polícia Militar, Erivaldo Almeida de Sousa, de 26 anos, estava em casa, acompanhado de Bruno Henrique Rabelo, de 25, quando foi chamado por alguém do lado de fora. Assim que abriu a porta, as vítimas foram recebidas por disparos.

Erivaldo e Bruno ainda tentaram fugir pelos fundos da casa para um cafezal, mas não conseguiram e foram executados no interior do imóvel, segundo as apurações da PM no local. Os policiais não tiveram mais informações sobre a autoria e a possível motivação do crime.

A Polícia Civil informou, por nota, que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros estão em andamento e que até o momento nenhum suspeito foi detido. As investigações iniciais da corporação apontam que o crime foi motivado pela guerra do tráfico de drogas.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e liberados aos familiares.