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Violência sexual

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinho de 9 anos em Linhares

Segundo a Polícia Civil, o tio se aproveitava dos momentos em que o menino ia visitar a avó para cometer o abusar sexual

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 14:59

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 dez 2022 às 14:59
Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (29). Ele é suspeito de estuprar o próprio sobrinho, de 9 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil, o tio se aproveitava dos momentos em que a criança ia visitar a avó para abusar sexualmente do menino.
“Ele amarrava as mãos da criança para trás e colocava uma camisa em sua boca para então praticar os abusos. Ele ainda ameaçava agredir a vítima, caso ela contasse para a genitora (mãe) os fatos”, disse a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, Silvana Soeiro de Castro.
A PC informou que a criança foi encaminhada para exames de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) do município, e o resultado do laudo comprovou a violência sexual.
Após o mandado de prisão por estupro de vulnerável contra o suspeito ser expedido pela Justiça, policiais da DPCAI e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares realizaram operação em conjunto, na manhã desta quinta (29), e conseguiram localizar e prender o suspeito.
16ª Delegacia de Linhares
Fachada da 16ª Delegacia de Linhares, no Norte do Estado Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O suspeito foi interrogado e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais. Caso seja condenado pelo crime, a pena é de 8 a 15 anos de prisão.

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