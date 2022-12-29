Homem é preso suspeito de estuprar sobrinho de 9 anos em Linhares

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (29). Ele é suspeito de estuprar o próprio sobrinho, de 9 anos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil , o tio se aproveitava dos momentos em que a criança ia visitar a avó para abusar sexualmente do menino.

“Ele amarrava as mãos da criança para trás e colocava uma camisa em sua boca para então praticar os abusos. Ele ainda ameaçava agredir a vítima, caso ela contasse para a genitora (mãe) os fatos”, disse a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, Silvana Soeiro de Castro.

A PC informou que a criança foi encaminhada para exames de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) do município, e o resultado do laudo comprovou a violência sexual.

Após o mandado de prisão por estupro de vulnerável contra o suspeito ser expedido pela Justiça, policiais da DPCAI e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares realizaram operação em conjunto, na manhã desta quinta (29), e conseguiram localizar e prender o suspeito.

Fachada da 16ª Delegacia de Linhares, no Norte do Estado Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte