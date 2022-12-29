Morador de rua é baleado por dupla enquanto dormia em Colatina

Um homem em situação de rua foi baleado enquanto dormia na frente da Biblioteca Municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, ficou ferida e conseguiu ir sozinha para o Hospital Silvio Avidos, que fica a cerca de 500 metros do local do crime.

O homem contou aos policiais, no hospital, que estava dormindo quando dois homens desconhecidos se aproximaram, atiraram contra ele e depois fugiram. Mesmo atingido pelos disparos, o homem andou em busca de socorro. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Governo do ES

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Diligências estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.