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Em frente à Biblioteca Municipal

Morador de rua é baleado por dupla enquanto dormia em Colatina

Mesmo ferida, vítima conseguiu andar até o hospital para buscar socorro. Morador disse para a PM que dois homens desconhecidos efetuaram os disparos

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 12:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 dez 2022 às 12:29
Um homem em situação de rua foi baleado enquanto dormia na frente da Biblioteca Municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, ficou ferida e conseguiu ir sozinha para o Hospital Silvio Avidos, que fica a cerca de 500 metros do local do crime.
O homem contou aos policiais, no hospital, que estava dormindo quando dois homens desconhecidos se aproximaram, atiraram contra ele e depois fugiram. Mesmo atingido pelos disparos, o homem andou em busca de socorro. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Governo do ES
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Diligências estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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