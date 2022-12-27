Até manobra "superman": o festival de infrações de motociclistas em Colatina

Um vídeo registrado por um grupo de motociclistas na Rodovia do Café, na altura do bairro Carlos Germano Nauman, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mostra um show de infrações de trânsito. Um dos condutores chega a fazer a manobra do “superman” – em que o condutor fica completamente deitado no veículo e com os braços para frente, como se estivesse “voando”.

Outros aparecem passando com as motos pelas calçadas e, aparentemente, com escapamento não permitido. Segundo informações da TV Gazeta, as imagens foram registradas no último dia 25, domingo de Natal.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor flagrado realizando manobras perigosas e proibidas como a do “superman” estão cometendo infração considerada gravíssima, com previsão de multa de R$ 293,47. Nesses casos, a carteira nacional de habilitação (CNH) é recolhida e o direito de dirigir, suspenso.

O CTB prevê ainda que motociclistas que transitem em calçadas, passarelas, ciclovias e canteiros centrais, por exemplo, também estarão cometendo infração gravíssima e a multa pode ser agravada em três vezes, com o valor podendo chegar a quase R$ 900. O motociclista, nesse caso, soma sete pontos na CNH.

As imagens mostram ainda o som alto do escapamento das motos. No caso de veículos com escapamento adulterado ou defeituoso, o condutor pode ser multado. A infração é de natureza grave, com penalidade de R$ 195,23, a soma de cinco pontos na CNH e a retenção da motocicleta para regularização.

Polícia Militar

A Polícia Militar confirmou que os vídeos são de Colatina e afirmou que, por meio do 8º BPM, continuará a realizar o seu trabalho contínuo de prevenção e fiscalização de trânsito de maneira integrada com a Prefeitura Municipal de Colatina, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública e adotará as providências previstas em lei aos condutores infratores, desde que a ação irregular seja flagrada pelos agentes da autoridade de trânsito.

“Vale ressaltar que as condutas ilegais veiculadas estão passíveis de identificação e responsabilização criminal por meio de investigação policial, cabíveis à Polícia Civil. O Comando do 8º BPM já está planejando ações para coibir e reprimir condutas irregulares, como as noticiadas nos vídeos, dentro de sua área de competência, a fim de se evitar comportamentos semelhantes”, diz a nota.

A PM também solicitou o apoio da população por meio de denúncias via telefone de emergência 190 ou disque-denúncia 181, inclusive pela internet.

“O vídeo mostra que os condutores incorreram em diversas infrações de trânsito, como manobras perigosas, uso incorreto dos equipamentos de segurança, calçado inadequado, transitar pela calçada, conduzir apenas com uma mão na direção, andar na contramão e evento organizado não autorizado, entre outros. É importante destacar que uma viatura pode ser acionada através do 190 quando uma infração for flagrada. Todo detalhe é bem-vindo, como altura da rodovia, características do veículo, assim como modelo e placa”.

A Polícia Civil informou que até o momento não há nenhum boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, apontando a autoria desses atos. Caso seja enviado pela PM ou registrada alguma ocorrência por populares, a corporação disse que vai apurar os fatos.