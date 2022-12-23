Dois homens são presos por furtar hidrômetros em Colatina; câmera flagra ação

Dois homens de 38 e 42 anos foram presos em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (23), suspeitos de furtarem hidrômetros em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil , os suspeitos foram localizados em uma casa abandonada, no Centro. Com eles, os policiais encontraram 17 hidrômetros, ou partes deles. As investigações continuam para identificar a participação de outras pessoas nos crimes.

Um dos furtos, cometido na madrugada de terça-feira (20), foi flagrado por uma câmera de segurança (veja no vídeo acima). O homem que aparece nas imagens foi preso. De acordo com a PC, o suspeito era o responsável pelo furto dos hidrantes, enquanto o comparsa tentava vender os produtos.

Dois homens são presos suspeitos de furtarem hidrômetros em Colatina Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), delegado Dair Oliveira Junior, as investigações começaram após vários furtos dos equipamentos serem denunciados.

"Recentemente, notamos um aumento expressivo nos registros de boletins de furtos de hidrômetros na cidade. Temos, aproximadamente, 20 boletins registrados por vítimas aqui na delegacia. Instauramos um inquérito policial para identificar os autores desses furtos, bem como a pessoa que recepta os produtos subtraídos e, nesta madrugada, os policiais chegaram a esses dois suspeitos", explicou o delegado.

Policiais militares realizaram patrulhamentos no Centro de Colatina para localizar os suspeitos. Após um período, alguns hidrômetros foram localizados nas proximidades da rodoviária, em um local de compra e venda de metais. O proprietário do estabelecimento disse que se recusou a comprar vários medidores de água que foram oferecidos por um suspeito. Segundo o homem, o indivíduo fugiu logo após a sua recusa.

Em seguida, os policiais receberam a informação de que os dois autores dos furtos estariam escondidos em uma casa abandonada. Buscas foram realizadas e o imóvel foi localizado. No imóvel, os policiais encontraram os suspeitos. Além das roupas utilizadas nos crimes, foram localizados vários pedaços de medidores de água, uma marreta, uma turquesa, uma talhadeira, um formão, uma serrinha de metal, uma chave de estria e uma lima.

Posteriormente, os militares receberam a denúncia de que outros produtos furtados, além de uma roçadeira, estariam em uma construção abandonada em frente à rodoviária. A roçadeira foi recuperada e todos os materiais foram entregues na Delegacia Regional de Colatina.

Matériais apreendidos com suspeitos de furtarem hidrômetros em Colatina

Os detidos foram autuados pelo crime de furto qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.