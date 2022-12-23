A primavera, em Vitória, foi a mais chuvosa entre todas as capitais do Brasil Crédito: Fernando Madeira

O aviso amarelo, representando perigo potencial, alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Ele atinge a região central do território do Estado, com exceção dos municípios da Região Sul, Serrana e Caparaó, e ainda alcança parte da Região Metropolitana.



Já o aviso laranja, de perigo, abrange as cidades do extremo norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Ele prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, assim como ventos de até 100 km/h. Nesses locais, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Your browser does not support the audio element. Com alertas ainda vigentes, Natal deve ser de chuvas fortes no ES -

Para as cidades em alerta amarelo e laranja, o Inmet dá as seguintes orientações:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Desde 21 de dezembro, quando começou oficialmente o verão, o Espírito Santo está em alerta meteorológico emitido também pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Até o dia 25, dia de Natal, há condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de acumulados significativos de chuva em todo o Estado.