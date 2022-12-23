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Clima

Com alertas ainda vigentes, Natal deve ser de chuvas fortes no ES

Inmet e Incaper emitiram avisos meteorológicos que vão até o dia 25 de dezembro

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 15:51
Avenida Cezar Hilal
A primavera, em Vitória, foi a mais chuvosa entre todas as capitais do Brasil Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu, nesta sexta-feira (23), a previsão de duração de dois alertas de chuvas intensas que atingem quase todo o Espírito Santo até o dia 24 de dezembro, sábado, véspera de Natal.
O aviso amarelo, representando perigo potencial, alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Ele atinge a região central do território do Estado, com exceção dos municípios da Região Sul, Serrana e Caparaó, e ainda alcança parte da Região Metropolitana.
Já o aviso laranja, de perigo, abrange as cidades do extremo norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Ele prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, assim como ventos de até 100 km/h. Nesses locais, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Com alertas ainda vigentes, Natal deve ser de chuvas fortes no ES -
Para as cidades em alerta amarelo e laranja, o Inmet dá as seguintes orientações:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Desde 21 de dezembro, quando começou oficialmente o verão, o Espírito Santo está em alerta meteorológico emitido também pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Até o dia 25, dia de Natal, há condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de acumulados significativos de chuva em todo o Estado.
Segundo o órgão, nesses dias, são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, à vegetação, à vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, o órgão recomenda entrar em contato com a Defesa Civil no telefone (27) 3194-3652.

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