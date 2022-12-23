Vitória foi a capital do país onde mais choveu na primavera de 2022

Vitória foi a capital brasileira onde mais choveu durante os meses de primavera, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) levantados pelo Climatempo. A capital do Espírito Santo recebeu 839m de chuva no período, o dobro da média registrada nos últimos 30 anos. Belo Horizonte, em Minas Gerais, ficou logo atrás com 833mm de chuva.

Volume de chuvas nas capitais durante a primavera Crédito: Reprodução/Climatempo

A previsão do Climatempo é de que o Espírito Santo siga recebendo chuvas acima da média para o período também no verão 2022/2023. As pancadas devem ser acompanhadas de altas temperaturas.

Verão começou com alertas

Desde 21 de dezembro, quando começou oficialmente o verão, o Espírito Santo está em alerta meteorológico emitido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Até o dia 25, dia de Natal, há condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de acumulados significativos de chuva em todo o Estado.

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