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Vitória foi a capital do país onde mais choveu na primavera de 2022

Segundo Climatempo, a capital capixaba teve a primavera mais chuvosa dos últimos nove anos, registrando praticamente o dobro da média esperada para a estação

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 15:01
Vitória foi a capital brasileira onde mais choveu durante os meses de primavera, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) levantados pelo Climatempo. A capital do Espírito Santo recebeu 839m de chuva no período, o dobro da média registrada nos últimos 30 anos. Belo Horizonte, em Minas Gerais, ficou logo atrás com 833mm de chuva.
Assim, a primavera de 2022 em Vitória ficou sendo a mais chuvosa dos últimos nove anos. O recorde anterior era de 2013, quando foi registrado 911,2mm de chuva na primavera.
Volume de chuvas nas capitais durante a primavera
Volume de chuvas nas capitais durante a primavera Crédito: Reprodução/Climatempo
A previsão do Climatempo é de que o Espírito Santo siga recebendo chuvas acima da média para o período também no verão 2022/2023. As pancadas devem ser acompanhadas de altas temperaturas.

Verão começou com alertas

Desde 21 de dezembro, quando começou oficialmente o verão, o Espírito Santo está em alerta meteorológico emitido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Até o dia 25, dia de Natal, há condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de acumulados significativos de chuva em todo o Estado.
Vitória foi a capital do país onde mais choveu na primavera de 2022
Segundo o órgão, nesses dias, são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, a vegetação, a vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, o órgão recomenda entrar em contato com a Defesa Civil no telefone (27) 3194-3652.

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