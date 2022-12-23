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Aliado de Bolsonaro

Aos 47 anos e investigado, Silvinei Vasques se aposenta da PRF

Recém-exonerado da chefia da corporação, réu por improbidade administrativa e alvo de investigação por suposta prevaricação

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 13:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 dez 2022 às 13:23
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concedeu aposentadoria voluntária a Silvinei Vasques, recém-exonerado da chefia da corporação, réu por improbidade administrativa e alvo de investigação por suposta prevaricação. Silvinei tem 47 anos. Ele ingressou na PRF em 1995 e deixa a corporação aos 27 anos de carreira de policial rodoviário federal.
Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques
Silvinei Vasques irá receber aposentadoria da PRF, onde foi diretor-geral da corporação no governo Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
A informação consta de portaria publicada no Diário oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 23. O documento é datado de 21 de dezembro, última quarta-feira, e assinado pelo diretor de Gestão de Pessoas da PRF, Marcos Alves Pereira.
Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Silvinei é acusado de improbidade administrativa e uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura do chefe do Executivo nas eleições de outubro passado. No último dia 6, foi escolhido para uma cadeira na Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro.

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