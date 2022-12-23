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Acidente

Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em Colatina

No veículo estavam o motorista, duas mulheres, dois meninos de 8 anos e um adolescente; todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 15:34

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 dez 2022 às 15:34
Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em acidente em Colatina
Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Seis pessoas ficaram feridas após um carro capotar e cair de uma ribanceira em um acidente na manhã desta sexta-feira (23), próximo a uma linha férrea, no bairro Luiz Iglesias, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. No carro estavam o motorista, duas mulheres, dois meninos de 8 anos e um adolescente, que ficaram feridos. 
O Corpo de Bombeiros disse que a equipe de resgate socorreu as duas mulheres para o Hospital Silvio Avidos. As crianças, o adolescente e o condutor do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos e duas crianças para o Hospital São José. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em acidente em Colatina
Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
O condutor, que não precisou ser levado para o hospital, informou para a Polícia Militar que não tinha habilitação. Ele contou para os policiais que seguia sentido ao bairro Luiz Iglesias, quando veio um carro pela contramão. Ao desviar, ele perdeu o controle, e o veículo tomou a direção da ribanceira.
Segundo a PM, ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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