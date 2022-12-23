Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em Colatina

O Corpo de Bombeiros disse que a equipe de resgate socorreu as duas mulheres para o Hospital Silvio Avidos. As crianças, o adolescente e o condutor do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos e duas crianças para o Hospital São José. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.