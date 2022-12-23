Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em Colatina

Seis pessoas ficaram feridas após um carro capotar e cair de uma ribanceira em um acidente na manhã desta sexta-feira (23), próximo a uma linha férrea, no bairro Luiz Iglesias, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. No carro estavam o motorista, duas mulheres, dois meninos de 8 anos e um adolescente, que ficaram feridos.
O Corpo de Bombeiros disse que a equipe de resgate socorreu as duas mulheres para o Hospital Silvio Avidos. As crianças, o adolescente e o condutor do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos e duas crianças para o Hospital São José. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
O condutor, que não precisou ser levado para o hospital, informou para a Polícia Militar que não tinha habilitação. Ele contou para os policiais que seguia sentido ao bairro Luiz Iglesias, quando veio um carro pela contramão. Ao desviar, ele perdeu o controle, e o veículo tomou a direção da ribanceira.
Segundo a PM, ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.