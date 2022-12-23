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Fumaça densa

Incêndio atinge imóvel do Centro Histórico de Vitória

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 15:12

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 dez 2022 às 15:12
Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel no Centro Histórico de Vitória, na tarde desta sexta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Pedro Ramos, da equipe de produção da TV Gazeta, esteve no local e gravou imagens que mostram uma fumaça densa saindo do prédio, além da movimentação de pessoas para salvar materiais de uma papelaria no primeiro andar.
Testemunhas contaram que o fogo começou por volta das 14h, no segundo andar do imóvel, onde moram quatro pessoas. Uma delas é o estivador aposentado Renato Pereira Rocha, que estava dormindo quando o incêndio começou. Segundo ele, devido à correria, só deu tempo de salvar a própria carteira. 
Incêndio atinge imóvel do Centro Histórico de Vitória
O estivador aposentado Renato Rocha contou que conseguiu salvar apenas a carteira
O estivador aposentado Renato Rocha contou que conseguiu salvar apenas a carteira Crédito: Pedro Ramos
"Eu estava deitado depois do almoço e, de repente, comecei a sentir uma 'catinga'. Quando olhei, começaram a gritar que estava pegando fogo e eu desci correndo. Meu telefone, roupa, ficou tudo lá. Só consegui pegar minha carteira. O fogo pegou muito rápido. Não sei se alguém botou fogo, não posso afirmar. Eu não vi", contou o estivador, que mora no local há sete anos. 
Um dos proprietários da papelaria, Aldemar Ferreira da Costa afirmou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que o empreendimento ainda não havia sido inaugurado. "De onde (o fogo) veio, não sabemos dizer. Saímos correndo para tirar tudo, mas ainda não dá para saber (os prejuízos)", declarou.
Uma das proprietárias da papelaria aparece sendo consolada após incêndio
Uma das proprietárias da papelaria precisou ser consolada após incêndio Crédito: Pedro Ramos

Estrutura danificada

De acordo com o capitão Junior, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, inicialmente, para uma ocorrência na papelaria. No entanto, ainda não é possível afirmar onde as chamas começaram nem qual teria sido o motivo do incêndio.
"Conseguimos controlar o incêndio, diminuímos o combate e começamos a fazer o rescaldo. Mas, mesmo no rescaldo, percebemos que havia chamas em um 'cantinho'. Tivemos que chamar um reforço. Utilizamos por volta de 8 mil litros de água. Foi bastante água, não pela dificuldade, mas sim pela quantidade de material combustível", explicou.

Incêndio atinge prédio do Centro histórico de Vitória

O militar destacou ainda que a estrutura do prédio pode ter sido danificada, devido à idade do imóvel e aos materiais consumidos pelo fogo.
"Por enquanto, não aconselho o retorno (dos moradores), exatamente por causa da estrutura, que é antiga. Na edificação ao lado, o piso é de madeira, então tem risco muito grande nesse momento. Vou solicitar o apoio da Defesa Civil de Vitória, os engenheiros vão avaliar. O telhado foi comprometido, as vigas, madeiras foram queimadas. Não é indicado voltar", pontuou.

O que diz a prefeitura

Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que esteve no local do incêndio e não conseguiu fazer a avaliação do imóvel localizado no segundo andar, uma vez que o proprietário não se encontrava. "Uma nova tratativa acerca da vistoria do pavimento será feita. O térreo não foi afetado", destacou.
A Polícia Militar foi acionada para dar mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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