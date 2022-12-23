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Fumaça vista de longe

Ônibus do Transcol e carros pegam fogo em Vila Velha

Não havia passageiros dentro do coletivo, que é do tipo articulado, e o motorista conseguiu deixar o local em segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 16:30

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 16:30

Ônibus pegou fogo em Vila Velha
Ônibus pegou fogo em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um ônibus pegou fogo no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou as 14h40,  na Rua José Ramos de Oliveira. Apenas o motorista estava no coletivo. O fogo de alastrou e atingiu também carros estacionados no local.
Pessoas que presenciaram o início do fogo disseram para a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que o motorista parou o veículo ao ver fumaça saindo da frente do coletivo. Ao descer para averiguar, o fogo se alastrou. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas e afirmou que a causa do incêndio seria uma falha mecânica.
Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grade Vitória (GVBus), não havia passageiros no coletivo. Ele havia acabado de sair da garagem em direção ao terminal do Transcol, quando teve início o incêndio. Pela manhã, ainda segundo o sindicato, o coletivo operou normalmente. Trata-se de um veículo novo, adquirido em 2021.
Ônibus do Transcol e carros pegam fogo em Vila Velha
Ainda segundo populares, o óleo do veículo teria vazado e escorrido até um valão, que também pegou fogo.
ônibus pega fogo em Vila Velha
Ônibus pega fogo em Vila Velha Crédito: Foto do leitor

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