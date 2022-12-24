Três mulheres são baleadas em bar no bairro São Pedro, em Colatina

Três mulheres foram baleadas na madrugada no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada deste sábado (24). Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um bar quando um homem se aproximou, sacou uma arma e atirou na direção delas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos, no município.

A PM informou que encontrou uma das vítimas baleadas pedindo ajuda. Ela depois informou que outras duas mulheres também foram atingidas pelos disparos. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas. O suspeito depois fugiu e não foi mais visto.

Delegacia de Colatina vai investigar o caso, segundo a Polícia Civil Crédito: Governo do ES

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.