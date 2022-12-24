Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de homicídio

Três mulheres são baleadas em bar no bairro São Pedro, em Colatina

Vítimas foram socorridas para o Hospital Silvio Avidos. Segundo informações da Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 12:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2022 às 12:28
Três mulheres foram baleadas na madrugada no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (24). Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um bar quando um homem se aproximou, sacou uma arma e atirou na direção delas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos, no município.
A PM informou que encontrou uma das vítimas baleadas pedindo ajuda. Ela depois informou que outras duas mulheres também foram atingidas pelos disparos. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas. O suspeito depois fugiu e não foi mais visto.
15ª Delegacia Regional de Colatina
Delegacia de Colatina vai investigar o caso, segundo a Polícia Civil Crédito: Governo do ES
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Dois homens são presos por furtar hidrômetros em Colatina; câmera flagra ação

Seis pessoas ficam feridas após carro cair de ribanceira em Colatina

Rua desmorona devido à chuva no ES e quase atinge casas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados