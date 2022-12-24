Três mulheres são baleadas em bar no bairro São Pedro, em Colatina

Três mulheres foram baleadas na madrugada no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (24). Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um bar quando um homem se aproximou, sacou uma arma e atirou na direção delas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Silvio Avidos, no município.
A PM informou que encontrou uma das vítimas baleadas pedindo ajuda. Ela depois informou que outras duas mulheres também foram atingidas pelos disparos. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas. O suspeito depois fugiu e não foi mais visto.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.