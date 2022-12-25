Garota de programa denuncia estupro e agressão em Colatina

Uma garota de programa, de 27 anos, foi encontrada seminua na madrugada deste domingo (25) pedindo por socorro no bairro Santa Helena, em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Ela pediu ajuda a um vigia de um centro de tratamento de resíduos no local e contou ter sido estuprada por um homem que a contratou para um programa.
O vigia do local chamou a Polícia Militar. Segundo os militares, ele contou que a mulher apareceu apenas de calcinha pedindo por socorro, dizendo ter sido estuprada e agredida. O funcionário ofereceu uma blusa para a vítima se cobrir.
A garota disse à polícia que atua no bairro São Silvano e que um homem que ela conhece parou a seu lado de moto e pediu um programa. Ela concordou e eles foram em direção à BR 259, próximo do trevo com a BR 080.
No local, ela conta que o programa passaria de R$ 50 para R$ 100, pois o homem teria ido para um lugar mais distante. Contou ainda que caso não pagasse, contaria para a esposa dele. Ela relata que o homem a jogou no chão, rasgou suas roupas e começou a esganá-la. Depois, conta que conseguiu se defender e fugir para o matagal.
Com a vítima, a polícia foi até sua família. Uma irmã da jovem disse que ela estava há cinco dias fora de casa, faz uso de drogas e sofre de epilepsia.
A vítima, segundo o registro policial, não quis comparecer à delegacia naquele momento. Ela foi orientada a registrar o caso na Polícia Civil o mais breve possível. A vítima foi deixada então aos cuidados da família com algumas escoriações no corpo.
Sobre o caso, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência junto à delegacia para que se iniciem as investigações.