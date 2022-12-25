Garota de programa denuncia estupro e agressão em Colatina

Uma garota de programa, de 27 anos, foi encontrada seminua na madrugada deste domingo (25) pedindo por socorro no bairro Santa Helena, em Colatina , no noroeste do Espírito Santo. Ela pediu ajuda a um vigia de um centro de tratamento de resíduos no local e contou ter sido estuprada por um homem que a contratou para um programa.

O vigia do local chamou a Polícia Militar . Segundo os militares, ele contou que a mulher apareceu apenas de calcinha pedindo por socorro, dizendo ter sido estuprada e agredida. O funcionário ofereceu uma blusa para a vítima se cobrir.

A garota disse à polícia que atua no bairro São Silvano e que um homem que ela conhece parou a seu lado de moto e pediu um programa. Ela concordou e eles foram em direção à BR 259, próximo do trevo com a BR 080.

No local, ela conta que o programa passaria de R$ 50 para R$ 100, pois o homem teria ido para um lugar mais distante. Contou ainda que caso não pagasse, contaria para a esposa dele. Ela relata que o homem a jogou no chão, rasgou suas roupas e começou a esganá-la. Depois, conta que conseguiu se defender e fugir para o matagal.

Com a vítima, a polícia foi até sua família. Uma irmã da jovem disse que ela estava há cinco dias fora de casa, faz uso de drogas e sofre de epilepsia.

A vítima, segundo o registro policial, não quis comparecer à delegacia naquele momento. Ela foi orientada a registrar o caso na Polícia Civil o mais breve possível. A vítima foi deixada então aos cuidados da família com algumas escoriações no corpo.