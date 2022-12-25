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Sinais de violência

Homem é encontrado morto em Itaguaçu

Caso aconteceu no sábado (24) no bairro Canto Feliz. Causa da morte é investigada, segundo a Polícia Civil

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 09:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 dez 2022 às 09:06
SML de Colatina
Corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
O corpo de um homem, que não teve a identificação divulgada pela polícia, foi encontrado neste sábado (24) no bairro Canto Feliz, no município de Itaguaçu, no noroeste do Espírito Santo. Segundo populares ele teria sido morto a pedradas, porém, a causa da morte é investigada pela Polícia Civil.
Polícia Militar informou que foi acionada na manhã de sábado para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Os militares foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.
O corpo da vítima, segundo a corporação, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Sobre a investigação, a Polícia Civil disse que o caso está sob investigação da delegacia de Itaguaçu e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informações que ajudem na apuração podem ser repassadas de forma anônima, através do Disque-denúncia (181).

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