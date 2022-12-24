Homem é perseguido de moto e assassinado em Irupi

Um homem foi morto a tiros na rodovia ES 379, na localidade de Cabeceira de São José, em Irupi , no Caparaó capixaba, no fim da noite de sexta-feira (23). A vítima foi identificada como Ercy Mello de Souza, de 32 anos. Segundo a Polícia Militar , ele estava acompanhado de uma mulher em uma moto quando foi baleado por indivíduos que estavam em outra moto.

Quando a PM chegou ao local do crime, percebeu a moto caída e também marcas de sangue no chão. Ercy foi encontrado a 200 metros do veículo, às margens da rodovia, sendo segurado pela mulher, que pediu ajuda aos policiais. Ela não ficou ferida.

A mulher disse aos policiais que ela e Ercy foram a um posto para abastecer e depois pararam em um bar comprar bebidas e cigarros. Logo após sair do estabelecimento, ela percebeu que havia um carro seguindo a moto. Ela avisou e Ercy deixou o veículo passar, sentido a Irupi.

Vítima foi encontrada pela PM às margens da rodovia ES 379 Crédito: Pexels

Em seguida, em uma moto, indivíduos realizaram disparos e fugiram. Ercy pediu para a mulher ter calma, mas acabou sendo baleado. A vítima e a mulher se desequilibraram e caíram da moto. Ela falou aos policiais que correu, assustada, e a vítima depois seguiu na direção dela.

Ercy não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Irupi. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.