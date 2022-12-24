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Sem trégua

Véspera de Natal tem novos alertas de chuva e ventos de até 100km/h no ES

Um dos novos avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam chuvas de até 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100km/h

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 13:07

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 dez 2022 às 13:07
Chuva na Grande Vitória: cenas da cidade na véspera de Natal
Chuva na Grande Vitória: cenas da cidade na véspera de Natal Crédito: Ricardo Medeiros
O clima natalino dá lugar às pancadas de chuva e ao vento de até 100km/h no Espírito Santo neste sábado (24). O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, ambos de chuvas intensas, válidos até as 10h deste domingo (25), dia de Natal.
O aviso laranja — de maior risco — se estende a 22 municípios do Estado (confira lista abaixo). De acordo com o Inmet, são previstos acumulados de chuva de até 60 mm/h ou 100 mm por dia, além de ventos de 60 a 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Barra de São Francisco 
  4. Boa Esperança
  5. Conceição da Barra  
  6. Ecoporanga 
  7. Governador Lindenberg 
  8. Jaguaré 
  9. Linhares 
  10. Montanha 
  11. Mucurici 
  12. Nova Venécia
  13. Pedro Canário 
  14. Pinheiros
  15. Ponto Belo 
  16. Rio Bananal 
  17. São Domingos do Norte
  18. São Gabriel da Palha 
  19. São Mateus 
  20. Sooretama
  21. Vila Pavão 
  22. Vila Valério
Alertas são das cores amarela e laranja. O último representa um maior risco
Alertas são das cores amarela e laranja. O último representa um maior risco Crédito: Reprodução | Inmet
Já o aviso amarelo prevê um menor acumulado de chuvas para 36 cidades. Os ventos podem atingir máxima de 60 km/h e cerca de 50mm de água por dia. É considerado baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alto Rio Novo 
  5. Aracruz 
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Brejetuba
  9. Cariacica 
  10. Colatina 
  11. Domingos Martins
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg 
  14. Ibiraçu 
  15. Itaguaçu 
  16. Itarana 
  17. Jaguaré 
  18. João Neiva 
  19. Laranja da Terra 
  20. Linhares 
  21. Mantenópolis 
  22. Marilândia
  23. Nova Venécia 
  24. Pancas 
  25. Rio Bananal 
  26. Santa Leopoldina 
  27. Santa Maria de Jetibá
  28. Santa Teresa
  29. São Domingos do Norte 
  30. São Gabriel da Palha 
  31. São Mateus 
  32. São Roque do Canaã 
  33. Serra 
  34. Viana
  35. Vila Velha
  36. Vitória 

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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