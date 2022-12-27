Fugitivo da prisão é morto a tiros no meio da rua em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 34 anos foi morto a tiros no meio da rua na tarde desta terça-feira (27), no bairro Santo Antônio, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , Gelsimario de Freitas Juliano tinha diversas passagens pela polícia e era fugitivo do sistema prisional desde o último dia 16. Nenhum suspeito do crime foi detido até o momento.

Testemunhas informaram para os militares que viram dois homens armados passando correndo pelo local. Os suspeitos ainda não foram localizados, de acordo com a PM.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Gelsimario estava evadido da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina por não retornar da saída temporária na data determinada. Cumpria pena pelo crime de furto desde agosto de 2020.

A Sejus informou ainda que ele já havia sido preso outras vezes entre 2011 e 2018 pelos crimes de furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo e por posse de drogas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado para os familiares.