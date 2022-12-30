Homem é encontrado morto após casa pegar fogo na Serra

Um homem de 47 anos foi encontrado morto no banheiro após uma casa pegar fogo no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (30). Uma mulher de 45 anos também moradora da residência sobreviveu ao incêndio. Segundo a Polícia Civil havia indícios de o incêndio ser criminoso.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h50 para atender a ocorrência de incêndio em residência no bairro Lagoa de Jacaraípe na Serra.
"A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam toda a edificação, impossibilitando o acesso dos militares ao imóvel. O fogo foi combatido e totalmente extinto. Em varredura dentro da casa, a equipe encontrou uma vítima do sexo masculino, em óbito, no banheiro", informaram os bombeiros, por nota, que acrescentou que a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Segundo a Polícia Civil, a perícia criminal foi acionada na madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 04h05, por haver indícios de incêndio criminoso. O corpo do homem, de 47 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A vítima, uma mulher de 45 anos, foi conduzida à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde prestou depoimento e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso seguirá sob investigação", disse a Polícia Civil, também em nota.