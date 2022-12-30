Homem é encontrado morto após casa pegar fogo na Serra

Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 47 anos foi encontrado morto no banheiro após uma casa pegar fogo no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra , na madrugada desta sexta-feira (30). Uma mulher de 45 anos também moradora da residência sobreviveu ao incêndio. Segundo a Polícia Civil havia indícios de o incêndio ser criminoso.

Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h50 para atender a ocorrência de incêndio em residência no bairro Lagoa de Jacaraípe na Serra.

"A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam toda a edificação, impossibilitando o acesso dos militares ao imóvel. O fogo foi combatido e totalmente extinto. Em varredura dentro da casa, a equipe encontrou uma vítima do sexo masculino, em óbito, no banheiro", informaram os bombeiros, por nota, que acrescentou que a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Segundo a Polícia Civil, a perícia criminal foi acionada na madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 04h05, por haver indícios de incêndio criminoso. O corpo do homem, de 47 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.