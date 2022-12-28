Incêndio atinge oficina de motos no Centro de Castelo; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma oficina de motos na tarde desta terça-feira (27), no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, e causou prejuízos. Imagens registradas por moradores mostram o fogo no interior do estabelecimento e muita fumaça no estabelecimento.
Segundo informações do responsável pelo local, que preferiu não ser identificado, as chamas começaram e logo foram controladas, sem que ninguém ficasse ferido. A oficina voltou a funcionar, mas o prejuízo ainda não foi calculado. Ele acredita que o fogo tenha começado na instalação elétrica do estabelecimento.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o combate ao incêndio na oficina, mas as chamas foram combatidas com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura, que passava pelo local no momento da ocorrência.