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Prejuízo

Incêndio atinge oficina de motos no Centro de Castelo; veja vídeo

Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o combate ao incêndio na oficina, mas as chamas foram combatidas com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:16
Um incêndio atingiu uma oficina de motos na tarde desta terça-feira (27), no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, e causou prejuízos. Imagens registradas por moradores mostram o fogo no interior do estabelecimento e muita fumaça no estabelecimento.
Segundo informações do responsável pelo local, que preferiu não ser identificado, as chamas começaram e logo foram controladas, sem que ninguém ficasse ferido. A oficina voltou a funcionar, mas o prejuízo ainda não foi calculado. Ele acredita que o fogo tenha começado na instalação elétrica do estabelecimento.
Incêndio atinge oficina de motos em Castelo
Incêndio atinge oficina de motos em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o combate ao incêndio na oficina, mas as chamas foram combatidas com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura, que passava pelo local no momento da ocorrência.

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