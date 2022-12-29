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Leonel Ximenes

Família perde móveis em incêndio e é salva pelo Papa-Treco na Serra

"Peguei uma cama de casal, uma cama de solteiro, um sofá, um rack para TV e um aspirador de pó, tudo em perfeitas condições de uso", comemora faxineira

Públicado em 

29 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A faxineira Márcia Denise dos Santos com eletrodomésticos e móveis recebidos em doação na Serra
A faxineira Márcia Denise dos Santos com eletrodomésticos e móveis recebidos em doação na Serra Crédito: PMS
Uma família do bairro Belvedere, na Serra, passou por momentos difíceis neste ano, quando sua casa pegou fogo em virtude de um curto-circuito. A faxineira Márcia Denise dos Santos conta que, no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, viveu momentos de desespero ao ver os quartos, banheiro e sala da residência onde mora com os filhos de 11 e 18 anos ser incendiada e ter boa parte dos móveis destruídos pelo fogo.
Resiliente, Márcia encontrou forças para tentar refazer a vida e procurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região, foi prontamente atendida e encaminhada ao serviço de doação de bens servíveis, por meio do serviço Papa-Treco, braço do programa Serra Cidade Limpa e Saudável, lançado em janeiro de 2021.

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A faxineira explica que foi muito fácil conseguir não um, mas diversos móveis, assim que chegou ao galpão onde são reservados os móveis e eletrodomésticos. “Eu peguei uma cama de casal, uma cama de solteiro, um sofá, um rack para a televisão e ainda um aspirador de pó, tudo em perfeitas condições de uso. Foi um alívio naquele momento”, lembra Márcia.
Servidor da Prefeitura da Serra recolhe colchão na casa de um morador que acionou o serviço Papa-Treco
Servidor da Prefeitura da Serra recolhe colchão na casa de um morador que acionou o serviço Papa-Treco Crédito: PMS
Em 2022, o serviço que recolhe bens servíveis e inservíveis, mediante solicitação prévia, realizou 2.405 atendimentos. O Papa-Treco faz a coleta gratuita de móveis inservíveis, eletrodomésticos da linha branca (geladeira, máquina de lavar roupas e fogão, por exemplo) e bicicletas, dentre outros. Para acessar o serviço, basta agendar o pedido pelo WhatsApp (27) 99503-3549.

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Os materiais coletados que ainda estão em condições de uso são doados à comunidade carente, mediante encaminhamento do Cras. Móveis e eletrodomésticos em condição de uso podem ser retirados às segundas, quartas e sextas-feiras mediante agendamento prévio, no galpão do serviço, localizado na Rua Projetada, 487, bairro Novo Porto Canoa.

CADÚNICO ATUALIZADO É CRITÉRIO PARA RECEBER DOAÇÃO

É preciso estar cadastrado no CadÚnico e apresentar a Folha Resumo do cadastro. Pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) podem ser beneficiados com os materiais.
O serviço papa-treco ainda colabora com a sustentabilidade, uma vez que os materiais recicláveis são enviados às associações de catadores e o rejeito é triturado e encaminhado ao aterro sanitário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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