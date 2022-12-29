Família perde móveis em incêndio e é salva pelo Papa-Treco na Serra

Uma família do bairro Belvedere, na Serra
, passou por momentos difíceis neste ano, quando sua casa pegou fogo em virtude de um curto-circuito. A faxineira Márcia Denise dos Santos conta que, no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, viveu momentos de desespero ao ver os quartos, banheiro e sala da residência onde mora com os filhos de 11 e 18 anos ser incendiada e ter boa parte dos móveis destruídos pelo fogo.
Resiliente, Márcia encontrou forças para tentar refazer a vida e procurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região, foi prontamente atendida e encaminhada ao serviço de doação de bens servíveis, por meio do serviço Papa-Treco, braço do programa Serra Cidade Limpa e Saudável, lançado em janeiro de 2021.
A faxineira explica que foi muito fácil conseguir não um, mas diversos móveis, assim que chegou ao galpão onde são reservados os móveis e eletrodomésticos. “Eu peguei uma cama de casal, uma cama de solteiro, um sofá, um rack para a televisão e ainda um aspirador de pó, tudo em perfeitas condições de uso. Foi um alívio naquele momento”, lembra Márcia.
Em 2022, o serviço que recolhe bens servíveis e inservíveis, mediante solicitação prévia, realizou 2.405 atendimentos. O Papa-Treco faz a coleta gratuita de móveis inservíveis, eletrodomésticos da linha branca (geladeira, máquina de lavar roupas e fogão, por exemplo) e bicicletas, dentre outros. Para acessar o serviço, basta agendar o pedido pelo WhatsApp (27) 99503-3549.
Os materiais coletados que ainda estão em condições de uso são doados à comunidade carente, mediante encaminhamento do Cras. Móveis e eletrodomésticos em condição de uso podem ser retirados às segundas, quartas e sextas-feiras mediante agendamento prévio, no galpão do serviço, localizado na Rua Projetada, 487, bairro Novo Porto Canoa.
É preciso estar cadastrado no CadÚnico
e apresentar a Folha Resumo do cadastro. Pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) podem ser beneficiados com os materiais.
O serviço papa-treco ainda colabora com a sustentabilidade, uma vez que os materiais recicláveis são enviados às associações de catadores e o rejeito é triturado e encaminhado ao aterro sanitário.