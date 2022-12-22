Quanto a Prefeitura de Vitória vai pagar pelo show do Olodum?

Réveillon
na praia sem shows musicais
não tem graça, certo? E as apresentações, claro, têm um custo, não são de graça - pelo menos para quem as contrata. O Ano-Novo em Camburi pós-crise aguda da pandemia terá como grande estrela uma atração nacional, a banda Olodum.
E isso tem um preço. A Prefeitura de Vitória
vai pagar R$ 150 mil para os baianos se apresentarem na principal praia da Capital, no final da noite do dia 31, conforme publicação da Secretaria Municipal de Cultura no Diário Oficial.
Fazendo as contas, comparando números: o valor pago ao maior bloco afro de Salvador é 30 vezes superior ao que está sendo gasto com os artistas capixabas que estão se apresentando no evento “Natal da Gente”, também patrocinado pela PMV, em vários locais da cidade.
Segundo o Diário Oficial, cada um dos quatro cantores que se apresentarão na festa do período natalino receberá R$ 5 mil de cachê da prefeitura.
Os contemplados são: Naldo Lemme, Amaro Lima, Gustavo Macacko e Dennise Pontes. A Secretaria de Cultura de Vitória, na justificativa para contratação dessas atrações, diz que esses artistas têm “características imprescindíveis para que se pretende realizar no evento”.