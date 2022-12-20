Réveillon 2023: Olodum agita virada na praia de Camburi

A Banda Olodum será uma das atrações do Réveillon 2023 de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @olodum_oficial

A "hora da virada" da capital capixaba promete ser um espetáculo de luz, cores e atrações musicais em três pontos da cidade (Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras). A novidade sobre a programação do Réveillon 2023 de Vitória foi anunciada na tarde desta terça-feira (20), durante entrevista coletiva, confirmando a banda baiana Olodum como atração principal.

Mas, como festa boa começa na véspera, as atrações culturais serão iniciadas na sexta-feira (30), com um show especial em palco a ser montado na orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. No local, serão dois dias de comemorações.

Na sexta (30), se apresentam Cristian Sullivan, Filipe Fantin e Carla Visi e Márcia Short, a partir das 20h. No sábado (31), a partir das 19h, rola performances de Neno Bahia, Léo Lima, Olodum (que deve fazer a contagem regressiva da hora da virada) e a escola de samba Novo Império, atual campeã do carnaval capixaba. Lembrando que toda a programação é gratuita.

Os palcos montados na Prainha de Santo Antônio e na Praça Dom João Batista, em São Pedro, também terão atrações 0800. Nestes bairros, os shows acontecem apenas no sábado (31). Em Santo Antônio, a partir das 19h, se apresentam Feijão Balanço, Reder Matos e Leonardo Valentim. Em São Pedro, começando também às 20h, tem Banda Prakatum, Cheiro da Cor e LeqSamba.

Grupo Leqsamba é uma das atrações do réveillon de Vitória Crédito: Diego Merenda.

Também durante a coletiva desta terça, foram divulgados mais detalhes sobre o show pirotécnico. Em Camburi, serão duas balsas grandes e três balsas menores, atracadas na direção da Adalberto Simão Nader. Jardim Camburi receberá uma balsa grande e duas menores, que ficarão atracadas na direção do Parque da Vale. A queima de fogos nas duas áreas vai durar cerca de 20 minutos.

Santo Antônio vai receber uma balsa média, que estará atracada na direção da Rodovia Serafim Derenzi, com show pirotécnico que vai durar cerca de oito minutos. Para a Ilha das Caieiras também está reservada uma balsa média, atracada na direção da Praça Dom João Batista. A queima de fogos vai durar cerca de oito minutos. Abaixo, você confere o que os demais municípios estão preparando para o réveillon e as festas particulares.

ESTRUTURA E TENDAS

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e a Central de Serviços vão disponibilizar 450 banheiros químicos, que estarão em pontos estratégicos nos dias 30 e 31 de dezembro. Serão 400 em Camburi, 25 em São Pedro e 25 em Ilhas das Caieiras.

Se bater aquela "fome esperta", na Praia de Camburi haverá uma praça de alimentação, além de food truck's, que estarão localizados no bolsão entre os quiosques K6 e K7.

Para quem deseja reservar espaços para montagem de tendas na Praia de Camburi, as inscrições on-line já estão abertas. Para se inscrever, basta acessar a internet . As inscrições vão de quarta-feira (21), a partir da 00h01 até o dia 28 dezembro, às 18 horas.

Ao todo, serão disponibilizadas 513 áreas de 25 metros quadrados cada. Moradores e turistas podem reservar as áreas, de forma on-line e gratuita, sem a necessidade de ir até à Prefeitura.

REGRAS

A montagem das tendas deverá ocorrer a partir das 18 horas de sexta (30) até as 16 horas de sábado (31). A desmontagem deverá ser feita obrigatoriamente até as 18 horas de domingo (1º).

Vale ressaltar que o aluguel, montagem e desmontagem das tendas serão de responsabilidade do requerente e que é indispensável que cada tenda tenha um recipiente para armazenamento do lixo produzido. Além disso, não serão permitidas a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas ou qualquer outro tipo de material. Somente será permitida uma tenda por requerente e o agrupamento de, no máximo, duas áreas.

Também não será permitida a utilização das tendas para fins mercantis, sob pena de sanções legais. A fiscalização municipal poderá exigir a apresentação da devida autorização, que deverá ser apresentada em meio digital ou impresso pelo responsável, no local da instalação da tenda.

TRÂNSITO

Segundo a PMV, a avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, estará totalmente interditada no sentido Jardim Camburi, das 20h30 de sábado (31) até as 3 horas de domingo (1º). No sentido Centro, a interdição será das 21h30 do dia 31 às 3h do dia 1º.

O trânsito no sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal. Já no sentido Praia do Canto, será desviado pelas seguintes vias: Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Em Jardim Camburi, também a avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Atlântica Parque, estará totalmente interditada das 21h30 de sábado (31) até as 3 horas de domingo (1º). O trânsito será desviado pelas ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.

RÉVEILLON DE VITÓRIA 2023

ATRAÇÕES NA PRAIA DE CAMBURI, COM ENTRADA FRANCA

SEXTA (30)

20h - Cristian Sullivan

- Cristian Sullivan 22h - Filipe Fantin

- Filipe Fantin 00h - Carla Visi e Márcia Short





- Carla Visi e Márcia Short SÁBADO (31)

19h - Neno Bahia

- Neno Bahia 21h - Léo Lima

- Léo Lima 23h - Olodum

- Olodum 01h - Escola de Samba Novo Império

ATRAÇÕES EM SANTO ANTÔNIO, COM ENTRADA FRANCA

SÁBADO (31)

20h - Feijão Balanço

- Feijão Balanço 22h - Reder Matos

- Reder Matos 00h - Leonardo Valentim

ATRAÇÕES NA ILHA DAS CAIEIRAS, COM ENTRADA FRANCA

SÁBADO (31)

20h - Banda Prakatum

Banda Prakatum 22h - Cheiro da Cor

Cheiro da Cor 00h - LeqSamba