Cantor do ES faz shows pela internet para sobreviver à crise do coronavírus

Internautas interagem com Marcelo Ribeiro durante o show Crédito: Reprodução do Instagram

O cantor e músico capixaba Marcelo Ribeiro de repente viu sua renda ficar zerada após a eclosão da pandemia do coronavírus . A dúvida: como sobreviver sem os shows que fazia regularmente, com o isolamento social imposto pelas autoridades de Saúde? A saída encontrada por ele foi se apresentar pela internet, direto da sua casa , e pedir colaborações financeiras espontâneas para se manter. O projeto se chama “Som no sofá”. Está dando certo.

“Tenho eventos marcados que foram sumariamente cancelados ou foram transferidos para setembro em diante. Eu só vivo de música. Minha receita caiu, acabou. Estou gastando a gordura”, diz o músico sobre sua situação financeira antes de ter a ideia dos shows pela web.

Marcelo explica que nunca tinha feito lives, mas, diante da crise , viu que era o caminho da sobrevivência. “Peguei o celular, montei tudo, mas só que fiz diferente. Fui estudando as lives dos outros e vi que as pessoas diziam que iriam tocar só para sair do isolamento. E pensei, ‘poxa, mas eu preciso viver também e por que não cobrar um couvert solidário e voluntário?’”. Segundo ele, o pagamento não é obrigatório. “O espectador paga se sentir à vontade. Se não puder pagar, não tem problema”, ressalta.

O cantor montou um show profissional na sala da sua casa Crédito: Divulgação

O projeto foi levado a sério. Com a ajuda da mulher e do filho de 16 anos, Marcelo Ribeiro montou um autêntico palco na sala de estar da sua casa com toda a parafernália de um músico profissional, incluindo som, iluminação e mesa digital. “Montei como se fosse um show convencional. Não peguei o violão e fui para um cantinho e fiz uma live. Faço realmente um show.”

"Ao contrário do que muita gente possa pensar, a live me dá um trabalho absurdo, eu já levanto de manhã e começo a organizar repertório, a fazer a divulgação, a arte. É uma coisa trabalhosa, me consome muito tempo, não sobra tempo pra mais nada" Marcelo Ribeiro - Cantor e músico

O primeiro show virtual de Marcelo foi realizado como teste na sexta-feira dia 13 de março. “O show bombou naquela sexta e no sábado também. Aliás, vem bombando todo dia”, comemora.

Para não cansar o público, o cantor teve a ideia de fazer um show temático por dia. Já fez tributos a Tim Maia, Jorge Benjor, Capital Inicial, Charlie Brown Jr. e hoje (29), à tarde, o espetáculo foi dedicado ao samba.

Marcelo se diz surpreso com a receptividade do público e revela que muitas pessoas estão colaborando com o cachê voluntário, pagando através da conta de um aplicativo de finanças. “O mercado em que atuo é para um público exigente. Por isso, me arrumo como se fosse fazer um show presencial. Baguncei a sala toda, ela só existe agora para as lives”, diverte-se.

"Vamos seguindo, é a vida. Das coisas ruins temos que tirar as coisas boas. Está sendo bom pra mim, está sendo muito positivo" Marcelo Ribeiro - Sobre os shows pela internet

A estrutura do show é bem interativa. Marcelo começa tocando cerca de dez músicas do artista homenageado do dia e depois abre para quem quiser fazer pedidos de outras músicas. Para poder atender à demanda, ele montou a logística do espetáculo com a ajuda da família. E quanto ele já arrecadou com os shows pela web? “Eu tenho recebido meus cachês, mas não posso falar quanto eu arrecadei”, despista Marcelo, soltando uma sonora gargalhada. Ele diz, entretanto, que as contribuições oscilam de um dia para o outro.

O projeto está dando tão certo, segundo o cantor, que após passar a crise da pandemia, ele pretende continuar com o formato de shows pela internet. “Temos até um chavão que é ‘mais consciência, menos tédio’. Todo mundo deve ter a consciência de ficar em casa, mas não precisa ficar entediado porque tem show com Marcelo Ribeiro na live”, lembra.