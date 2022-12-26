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Leonel Ximenes

Muita chuva, muita violência: famoso balneário do ES pede socorro

Região é a que mais acumula assassinatos no ano em todo o Espírito Santo

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

26 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ônibus cai em buraco de rua alagada após chuva em Guriri, São Mateus
Ônibus cai em buraco de rua alagada após chuva em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Às vésperas de terminar o ano, o balneário de Guriri, em São Mateus, que vem sendo castigado pelas chuvas, também vem sendo infernizado pela violência. A região é a que mais acumula assassinatos no ano em todo o Espírito Santo e tem a triste média de mais de uma morte violenta por mês.
De janeiro a novembro, o bairro mateense sofreu 16 homicídios dolosos. Desses assassinados, 15 são do sexo masculino e um do sexo feminino. A maior parte das vítimas são jovens, havendo até um adolescente de 14 anos na lista.

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O segundo bairro mais violento do Espírito Santo é Nova Rosa da Penha, em Cariacica, com 10 ocorrências, junto com Vila Nova de Colares, na Serra, com a mesma quantidade de incidentes.

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Destaca-se ainda o número de homicídios dolosos na zona rural. Ao todo, foram 48, ou seja, um crime por semana. A cidade com mais assassinatos nessa área é São Mateus, com seis, seguida por Linhares (cinco) e Irupi, Pinheiros e Vila Valério (três, cada).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica guriri Linhares São Mateus Segurança Pública Serra Violência
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