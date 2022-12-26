Muita chuva, muita violência: famoso balneário do ES pede socorro

Às vésperas de terminar o ano, o balneário de Guriri, em São Mateus, que vem sendo castigado pelas chuvas
, também vem sendo infernizado pela violência. A região é a que mais acumula assassinatos no ano em todo o Espírito Santo e tem a triste média de mais de uma morte violenta por mês.
De janeiro a novembro, o bairro mateense sofreu 16 homicídios dolosos. Desses assassinados, 15 são do sexo masculino e um do sexo feminino. A maior parte das vítimas são jovens, havendo até um adolescente de 14 anos na lista.
O segundo bairro mais violento do Espírito Santo é Nova Rosa da Penha
, em Cariacica, com 10 ocorrências, junto com Vila Nova de Colares, na Serra, com a mesma quantidade de incidentes.
Destaca-se ainda o número de homicídios dolosos na zona rural. Ao todo, foram 48, ou seja, um crime por semana. A cidade com mais assassinatos nessa área é São Mateus
, com seis, seguida por Linhares (cinco) e Irupi, Pinheiros e Vila Valério (três, cada).