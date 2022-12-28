Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja da Havan localizada na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, na manhã desta quarta-feira (28). Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar uma fumaça escura e densa atingindo parte do estabelecimento.
Segundo informações do g1 Bahia, as chamas começaram quando o estabelecimento, que fica na Avenida Juraci Magalhães, estava fechado.
Ainda de acordo com o g1, equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) foram ao local e começaram os trabalhos para combater as chamas, que até por volta das 10h20, não tinham sido controladas.
Não há informações sobre a causa do incêndio.