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Grandes proporções

Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia

Equipes dos bombeiros foram ao local para combater as chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:01
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja da Havan localizada na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, na manhã desta quarta-feira (28). Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar uma fumaça escura e densa atingindo parte do estabelecimento. 
Segundo informações do g1 Bahia, as chamas começaram quando o estabelecimento, que fica na Avenida Juraci Magalhães, estava fechado.
Ainda de acordo com o g1, equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) foram ao local e começaram os trabalhos para combater as chamas, que até por volta das 10h20, não tinham sido controladas. 
Não há informações sobre a causa do incêndio. 

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