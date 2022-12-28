Prêmio da Mega da Virada sobe para R$ 500 milhões, o maior da história

A estimativa de prêmio para a Mega da Virada, que será sorteada às 20h deste sábado (31), passou de R$ 450 milhões para R$ 500 milhões. O anúncio foi feito no fim da tarde desta terça-feira (27) pela Caixa Econômica Federal

O valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões (sem correção), que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil

A edição deste ano da Mega da Virada pagará o maior prêmio da história. Nenhuma outra premiação da loteria, mesmo com a correção da inflação, chegou a esse valor.

Como nos anos anteriores, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.

Mega da Virada: prêmio sobe para R$ 500 milhões, o maior da história Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até às 17h deste sábado. O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.

O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 174.420.

Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, podem resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Veja como jogar

PELO SITE:

Acesse o site Loterias Online;

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;

Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!";

Escolha as dezenas que quer apostar. Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo;

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito;

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta";

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas";

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.

PELO APLICATIVO

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

Após a introdução, faça login ou cadastre-se;

Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte";

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança";

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.