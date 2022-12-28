Prêmio da Mega da Virada sobe para R$ 500 milhões, o maior da história

A estimativa de prêmio para a Mega da Virada, que será sorteada às 20h deste sábado (31), passou de R$ 450 milhões para R$ 500 milhões. O anúncio foi feito no fim da tarde desta terça-feira (27) pela Caixa Econômica Federal.
O valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões (sem correção), que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.
A edição deste ano da Mega da Virada pagará o maior prêmio da história. Nenhuma outra premiação da loteria, mesmo com a correção da inflação, chegou a esse valor.
Como nos anos anteriores, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até às 17h deste sábado. O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.
O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 174.420.
Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.
Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.
Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, podem resgatar a sua parte do prêmio individualmente.
Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.
Veja como jogar
PELO SITE:
- Acesse o site Loterias Online;
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!";
- Escolha as dezenas que quer apostar. Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo;
- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito;
- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta";
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas";
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.
PELO APLICATIVO
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se;
- Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte";
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;
- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";
- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança";
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.
Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.