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Em São Paulo

Personal trainer é presa após dar golpe em joalheria e atropelar segurança

Mulher teria apresentado um comprovante falso de transferência bancária na hora de retirar os produtos da joalheria. Segurança teve uma fratura na perna

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 07:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 dez 2022 às 07:22
Uma personal trainer foi presa em flagrante na zona norte de São Paulo nesta segunda-feira (26) após aplicar um golpe em uma joalheria de shopping e atropelar um segurança na tentativa de fuga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a prisão aconteceu pouco depois do crime, na mesma região, depois que policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) identificaram o veículo conduzido pela mulher.
"O flagrante foi lavrado por policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio). A mulher responde por estelionato tentado e consumado, tentativa de homicídio e desobediência. A indiciada deu início a fuga utilizando um utilitário de luxo Jeep Compass depois de retirar uma encomenda na loja de joias", informou a secretaria. "Ela não esboçou reação ao deixar o veículo."
A mulher teria apresentado um comprovante falso de transferência bancária na hora de retirar os produtos, mentindo sobre ter feito o pagamento pelas peças. Segundo a SSP, funcionários da joalheria perceberam que o mesmo esquema foi utilizado outras 11 vezes pela personal.
Logo que percebeu o golpe, a gerencia da loja acionou a equipe de segurança do shopping, que tentou impedir que a mulher deixasse o estabelecimento. Neste momento, um segurança foi atropelado por ela. Ele teve uma fratura na perna.
"Uma equipe da Rota, avisada sobre a confusão no shopping e com as informações sobre o veículo, avistou o deslocamento da personal pela Rua Voluntários da Pátria. Ela ainda tentou se desvencilhar da guarnição, apesar dos avisos luminosos e sonoros. A abordagem aconteceu depois de 260 metros, na Rua Amaral da Gama. Ela não esboçou reação ao deixar o veículo", finaliza a SSP, que não divulgou o nome da mulher.

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