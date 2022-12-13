Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Serra lança maior cerco de segurança do Estado

Novo sistema de monitoramento do município, o Olho Vivo recebe novos equipamentos e tecnologia para redução da criminalidade

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:48

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 17:48
Central de videomonitoramento já tem ajudado a combater crimes no município, principalmente furtos e roubos de veículos
Central de videomonitoramento já tem ajudado a combater crimes no município, principalmente furtos e roubos de veículos Crédito: PMS/ Divulgação
Emissão de alertas, reconhecimento facial e identificação de veículos com 95% de precisão. Estes são apenas alguns dos recursos do novo sistema de videomonitoramento da Serra, o Olho Vivo. Cerca de 160 novas câmeras espalhadas pelo município e em pleno funcionamento compõem a tecnologia de segurança mais completa e inovadora do Estado.
Pronto para contribuir ativamente para a segurança da população serrana, o recurso é parte de um conjunto de investimentos em segurança pública. Além da modernização e inovação tecnológica, o município está empenhando mais de R$ 7 milhões em equipamentos.
Uma nova central de videomonitoramento foi construída apenas para operar a tecnologia, que vem para somar forças aos 36 pontos do cerco eletrônico do governo do Estado, já em instalação na Serra.
O intuito do equipamento, além de prevenir furtos, roubos e outros tipos de crime, é otimizar a operação e coleta de dados e criar uma rede de segurança integrada à instituições como as Polícias Militar, Civil e Federal.
O sistema estará, em breve, presente em todas as escolas, unidades de saúde, praias e creches, entre outros
O sistema estará, em breve, presente em todas as escolas, unidades de saúde, praias e creches, entre outros Crédito: PMS/ Divulgação

Redução da criminalidade

Desde a inauguração, em outubro deste ano, a ferramenta já tem ajudado a combater crimes no município, principalmente furtos e roubos de veículos. Segundo relatório da Secretaria de Defesa Social, estima-se que, com o novo recurso, a criminalidade apresente uma redução de 30%. O número é crescente, visto que o sistema estará, em breve, presente em todo o patrimônio municipal. Escolas, unidades de saúde, praias e creches contarão com o monitoramento 24 horas.
Além disso, a prefeitura também fará a instalação do botão do pânico, que pode ser utilizado tanto em estabelecimentos comerciais como por mulheres vítimas de violência.
Para o secretário de defesa social da Serra, Joel Lyrio, os investimentos potencializam o trabalho dos efetivos de segurança e elevam a Serra a outro patamar. “Novas viaturas, novos equipamentos de proteção, armamentos menos letais e um novo sistema de videomonitoramento fazem da Serra o município com mais recursos para uma resposta efetiva em segurança pública. Nosso trabalho agora ganha uma nova direção. A população, com certeza, terá ainda mais a atenção que merece”, afirma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados