Em Cariacica

Três mulheres são presas acusadas de furtar roupas em shopping

Duas suspeitas, de 38 e 67 anos, foram autuadas em flagrante por furto qualificado, corrupção de menor e encaminhadas para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Adolescente de 16 anos foi reintegrada à família

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 12:57

Redação de A Gazeta

Moda; roupa; look; saia; estilo
Roupas foram furtadas em shopping de Cariacica Crédito: Pixabay
Três mulheres foram presas em flagrante na noite desta quinta-feira (29), acusadas de furtarem roupas em um shopping de Cariacica, localizado no bairro Campo Grande. 
Segundo a Polícia Militar, foi o chefe de segurança de uma loja que flagrou as três mulheres cometendo furto de peças de roupas no interior do estabelecimento. Segundo ele, não seria a primeira vez que as mulheres, de 68, 38 e 16 anos, teriam cometido o delito no local, mas que naquele momento resolveu acionar a viatura para condução das suspeitas, que foram encaminhadas à Delegacia Regional do município.
Já a Polícia Civil informou que as suspeitas, de 38 e 67 anos, foram conduzidas à Delegacia Regional de Cariacica, autuadas em flagrante por furto qualificado, corrupção de menor e foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já a adolescente de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e foi reintegrada à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
O shopping foi procurado para comentar a ação e informou que foi acionado pelo lojista para verificar uma suspeita de furto e ajudou a identificar as suspeitas  e a recuperar o valor furtado. 

