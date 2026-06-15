Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga em Vitória

Uma mulher de 34 anos foi presa no fim da tarde de domingo (14) após esfaquear o marido no bairro Nova Palestina, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, mais cedo, a suspeita também teria quebrado uma garrafa de bebida na cabeça da vítima durante uma discussão.





Conforme a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que foi atingida na coxa, e a encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Não há informações sobre o estado de saúde do homem.





A suspeita contou aos policiais que a discussão começou após ela ter sido agredida pelo marido com um golpe conhecido como "mata-leão". Segundo a PM, a mulher apresentava escoriações pelo corpo.





Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.