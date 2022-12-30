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Santa Mônica

Mulher é morta com golpes de facão em praia de Guarapari

A vítima foi reconhecida pela irmã como Carla Medina de Oliveira. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 19:05
Mulher foi encontrada morta com golpes na cabeça em Guarapari
Mulher foi encontrada morta com golpes na cabeça em Guarapari Crédito: Oliveira Alves
Uma mulher de 38 anos, que estava em situação de rua, foi morta com vários golpes de facão na cabeça durante a madrugada desta sexta-feira (30), na Praia de Santa Mônica, em Guarapari. A vítima foi reconhecida pela irmã como Carla Medina de Oliveira.
O corpo de Carla foi encontrado quase na beira da Praia de Santa Mônica, com os golpes na cabeça. Ela foi encontrada morta em um colchão, perto de uma castanheira da praia, segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, onde será liberado pelos familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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