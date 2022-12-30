Mulher é morta com golpes de facão em praia de Guarapari

Uma mulher de 38 anos, que estava em situação de rua, foi morta com vários golpes de facão na cabeça durante a madrugada desta sexta-feira (30), na Praia de Santa Mônica, em Guarapari. A vítima foi reconhecida pela irmã como Carla Medina de Oliveira.
O corpo de Carla foi encontrado quase na beira da Praia de Santa Mônica, com os golpes na cabeça. Ela foi encontrada morta em um colchão, perto de uma castanheira da praia, segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, onde será liberado pelos familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.