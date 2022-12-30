Violência

Polícia prende suspeito de matar homem a facadas após briga em Rio Bananal

Gilvan Barbosa Teixeira, 31 anos, após matar a vítima, Murilo Costa de Oliveira, de 32 anos, a facadas, voltou para casa como se nada tivesse acontecido

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 18:45

Viviane Maciel

Publicado em 

30 dez 2022 às 18:45
Gilvan Barbosa Teixeira, 31 anos, é suspeito de matar Murilo Costa de Oliveira, de 32 anos, a facadas, na noite de quinta-feira (29), na comunidade de Barra do Primavera, em Rio Bananal Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A polícia prendeu, na tarde desta sexta-feira (30), o suspeito de assassinar a facadas, após uma briga, Murilo Costa de Oliveira, de 32 anos, na comunidade de Barra do Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, após matar a vítima, o autor do crime, Gilvan Barbosa Teixeira, 31 anos, voltou para casa como se nada tivesse acontecido.
A PC informou, que desde as primeiras horas da manhã, policiais de Rio Bananal, Linhares e Sooretama, seguiram as pistas e os indícios deixados pelo autor do crime. Durante a tarde, Gilvan foi localizado na casa em que mora e acabou preso.
Ao ser interrogado, ele tentou negar o crime, porém acabou confessando logo depois. Ele informou aos policiais que assassinou Murilo após uma confusão entre os dois, por conta de possíveis furtos que a vítima estava cometendo.
De acordo com a corporação, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e logo depois para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

