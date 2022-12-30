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Violência no Norte

Homem é morto com golpes de faca em Rio Bananal

Corpo foi encontrado próximo a uma igreja católica. Caso é investigado pela polícia, mas nenhum suspeito foi detido até agora

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 11:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 dez 2022 às 11:50
Um homem, de 32 anos, foi encontrado morto com perfurações causadas por golpes de faca próximo de uma igreja católica na comunidade de Barra do Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (29). A vítima foi identificada como Murilo Costa de Oliveira. A Polícia Militar não teve informações sobre a autoria e a motivação do crime no atendimento da ocorrência.
Quando chegaram ao local, os policiais confirmaram a morte de Murilo, esfaqueado. A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares.
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Segundo a corporação, a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) ou repassar informações que ajudem as polícias na investigação de delitos. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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