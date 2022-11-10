Proprietário rural de Rio Bananal é preso com bezerros e rações furtados

Foram encontrados 11 bezerros com homem preso, em Rio Bananal Crédito: Divulgação/PCES

Um proprietário rural de 51 anos foi preso em flagrante durante uma operação policial na quarta-feira (9) na localidade de Panorama, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, por comprar bezerros e sacos de ração furtados. Segundo a Polícia Civil, o crime é configurado como receptação. Os produtos são avaliados em cerca de R$ 27 mil.

A PC encontrou 11 bezerros e 17 sacos de ração na fazenda do indivíduo, que já foram devolvidos ao verdadeiro dono. Depois da prisão, os policiais conseguiram identificar os autores dos furtos. O nome do proprietário rural preso não foi divulgado pela polícia. Já os autores dos furtos seriam: um homem de 43 anos — que trabalha como vaqueiro de uma fazenda na região de Chapadão das Palminhas, em Linhares — e o comparsa, de 34 anos, que é morador de Rio Bananal.