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Em flagrante

Proprietário rural de Rio Bananal é preso com bezerros e rações furtados

Segundo a Polícia Civil, os produtos são avaliados em R$ 27 mil; os autores de atacar fazendas vizinhas também foram identificados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 nov 2022 às 16:38

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 16:38

Foram encontrados 11 bezerros com homem preso, em Rio Bananal
Foram encontrados 11 bezerros com homem preso, em Rio Bananal Crédito: Divulgação/PCES
Um proprietário rural de 51 anos foi preso em flagrante durante uma operação policial na quarta-feira (9) na localidade de Panorama, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, por comprar bezerros e sacos de ração furtados. Segundo a Polícia Civil, o crime é configurado como receptação. Os produtos são avaliados em cerca de R$ 27 mil.
A PC encontrou 11 bezerros e 17 sacos de ração na fazenda do indivíduo, que já foram devolvidos ao verdadeiro dono. Depois da prisão, os policiais conseguiram identificar os autores dos furtos. O nome do proprietário rural preso não foi divulgado pela polícia. Já os autores dos furtos seriam: um homem de 43 anos — que trabalha como vaqueiro de uma fazenda na região de Chapadão das Palminhas, em Linhares — e o comparsa, de 34 anos, que é morador de Rio Bananal.
As investigações apontaram que os dois praticavam os crimes utilizando um veículo de pequeno porte para o transporte dos animais e dos insumos agrícolas e faziam a venda para alguns moradores de Rio Bananal. Até o momento, oito receptadores já foram identificados e a polícia ainda trabalha para reconhecer outros.

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