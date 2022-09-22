Produtor rural morre após ser atingido por eucalipto em Rio Bananal

Um produtor rural morreu após ser atingido por uma tora de eucalipto na manhã desta quinta-feira (22), em córrego São Francisco, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Pedro Ronquetti, de 70 anos, estava trabalhando cortando árvores, quando uma árvore tombou na direção dele e o atingiu. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
No momento do acidente, Pedro estava junto aos dois filhos. À Polícia Militar, um dos filhos contou que amarrou a árvore que seria cortada. Depois ele e o pai se afastaram para que o outro irmão cortasse. No entanto, o eucalipto virou na direção do pai, atingindo ele na região do ombro.
O homem foi socorrido pela família e levado de carro até o hospital Alfredo Pinto Santana, que fica no município, mas acabou não resistindo.
A PM informou que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já liberado aos familiares.
CASOS PARECIDOS
Outros dois casos semelhantes ocorreram também em Rio Bananal. No dia 3 deste mês, um homem de 63 anos, que não teve o nome divulgado, também morreu após ser atingido por um pé de eucalipto. A árvore pegou fogo e na sequência caiu na cabeça dele.
A vítima chegou a ser socorrida com vida e foi levada para um hospital do município, localizado no bairro São Sebastião, mas acabou morrendo.
No dia 30 de junho, outro homem também perdeu a vida em um acidente parecido, também no município. O trabalhador, que não foi identificado, morreu após ser atingido por um pé de eucalipto quando trabalhava com o filho empilhando toras, na localidade de Córrego Beija Flor.
O filho da vítima relatou à PM que o pai desceu até a área onde as árvores eram cortadas e acabou atingido. O homem que fazia o corte dos eucaliptos disse aos militares que não viu a vítima se aproximando e só percebeu a tragédia quando ouviu gritos de outros trabalhadores.