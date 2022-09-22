Produtor rural morre após ser atingido por eucalipto em Rio Bananal

Um produtor rural morreu após ser atingido por uma tora de eucalipto na manhã desta quinta-feira (22), em córrego São Francisco, zona rural de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo . Pedro Ronquetti, de 70 anos, estava trabalhando cortando árvores, quando uma árvore tombou na direção dele e o atingiu. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento do acidente, Pedro estava junto aos dois filhos. À Polícia Militar , um dos filhos contou que amarrou a árvore que seria cortada. Depois ele e o pai se afastaram para que o outro irmão cortasse. No entanto, o eucalipto virou na direção do pai, atingindo ele na região do ombro.

Hospital Alfredo Pinto Santana, em Rio Bananal. Crédito: Loreta Fagionato

O homem foi socorrido pela família e levado de carro até o hospital Alfredo Pinto Santana, que fica no município, mas acabou não resistindo.

A PM informou que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já liberado aos familiares.

CASOS PARECIDOS

A vítima chegou a ser socorrida com vida e foi levada para um hospital do município, localizado no bairro São Sebastião, mas acabou morrendo.