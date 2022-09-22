Cachorro que viralizou 'tirando onda' em capô de carro é atacado no ES

Voluntários da ONG Associação Amigos de Patas afirmaram que Filates também estava com duas balas alojadas no corpo Crédito: Reprodução

A presidente da associação, Lana Krause, de 35 anos, contou à reportagem de A Gazeta que moradores da cidade perceberam que o animal apresentava um sangramento na última segunda-feira (19). Por ser muito conhecido na região, resolveram acionar a ONG, que começou a cuidar dele e o encaminhou para um veterinário. O tutor de Filates, que não foi identificado, autorizou o tratamento.

Durante a consulta, os voluntários descobriram que ele tinha uma perfuração profunda, aparentemente provocada por arma branca. Já as balas de arma de fogo foram encontradas no pescoço e no abdômen, mas a suspeita é de que já estivessem alojadas há algum tempo.

Segundo a presidente da ONG, o cachorro também foi diagnosticado com pneumotórax, que consiste na saída de ar do pulmão para outras partes do corpo. "O veterinário disse que a perfuração era muito extensa e passou perto de vários vasos sanguíneos importantes. Ele poderia ter morrido", contou Krause, que reforçou ainda que pretende abrir um boletim de ocorrência na polícia.

Para fazer a retirada dos projéteis, o cachorro passou por uma cirurgia na noite dessa quarta-feira (21). Ele passa bem e já deve ter alta nos próximos dias. No entanto, devido aos altos custos da operação, Krause pede ajuda para levantar fundos e custear a dívida de R$3 mil – dos quais ela já arrecadou R$1,5 mil.

Quem quiser ajudar pode contribuir com qualquer valor por meio do pix 30.482.979/0001-42 (CNPJ) ou pelo Picpay @associacao.amigos.patas.

RELEMBRE O CASO

Uma cena inusitada de dois cachorros em cima de uma picape caiu na graça da internet. O registro do momento — que, em poucas horas alcançou mais de 140 mil visualizações nas redes sociais — foi gravado na manhã do último dia 2 de setembro, no Centro de Santa Maria de Jetibá.

Pelas imagens, é possível ver que um dos cães está deitado no teto, e o outro em pé, no para-brisa. O veículo circula pela rua, aparentemente transportando materiais de reciclagem na bagagem, como papelão. Quem fez o vídeo foi o empresário Willian Sperandio, de 31 anos, morador da cidade. Segundo ele, os cachorrinhos são conhecidos como Pitcha e Filates, e sempre 'andam' desse jeito.