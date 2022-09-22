Cachorro que viralizou 'tirando onda' em capô de carro é atacado no ES

Após viralizar na internet por passear em cima do capô de um carro, o vira-lata Filates, de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, foi atacado no início desta semana. Segundo voluntários da ONG Associação de Patas, que fizeram o resgate do animal, ele levou uma facada perto da traqueia e ainda possuía duas balas alojas no corpo, oriundas de outra ocasião.
A presidente da associação, Lana Krause, de 35 anos, contou à reportagem de A Gazeta que moradores da cidade perceberam que o animal apresentava um sangramento na última segunda-feira (19). Por ser muito conhecido na região, resolveram acionar a ONG, que começou a cuidar dele e o encaminhou para um veterinário. O tutor de Filates, que não foi identificado, autorizou o tratamento.
Durante a consulta, os voluntários descobriram que ele tinha uma perfuração profunda, aparentemente provocada por arma branca. Já as balas de arma de fogo foram encontradas no pescoço e no abdômen, mas a suspeita é de que já estivessem alojadas há algum tempo.
Segundo a presidente da ONG, o cachorro também foi diagnosticado com pneumotórax, que consiste na saída de ar do pulmão para outras partes do corpo. "O veterinário disse que a perfuração era muito extensa e passou perto de vários vasos sanguíneos importantes. Ele poderia ter morrido", contou Krause, que reforçou ainda que pretende abrir um boletim de ocorrência na polícia.
Para fazer a retirada dos projéteis, o cachorro passou por uma cirurgia na noite dessa quarta-feira (21). Ele passa bem e já deve ter alta nos próximos dias. No entanto, devido aos altos custos da operação, Krause pede ajuda para levantar fundos e custear a dívida de R$3 mil – dos quais ela já arrecadou R$1,5 mil.
Quem quiser ajudar pode contribuir com qualquer valor por meio do pix 30.482.979/0001-42 (CNPJ) ou pelo Picpay @associacao.amigos.patas.
RELEMBRE O CASO
Uma cena inusitada de dois cachorros em cima de uma picape caiu na graça da internet. O registro do momento — que, em poucas horas alcançou mais de 140 mil visualizações nas redes sociais — foi gravado na manhã do último dia 2 de setembro, no Centro de Santa Maria de Jetibá.
Pelas imagens, é possível ver que um dos cães está deitado no teto, e o outro em pé, no para-brisa. O veículo circula pela rua, aparentemente transportando materiais de reciclagem na bagagem, como papelão. Quem fez o vídeo foi o empresário Willian Sperandio, de 31 anos, morador da cidade. Segundo ele, os cachorrinhos são conhecidos como Pitcha e Filates, e sempre 'andam' desse jeito.
Apesar da cena ser divertida, ela pode apresentar riscos à vida do motorista e dos cães, conforme explica o especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira. "Obrigatoriamente, os animais têm que ser transportados dentro do carro, em uma caixinha de transporte. Caso não seja possível, tem que ser usado um cinto de segurança. Nunca no porta-malas, e nunca soltos na caçamba do veículo", pontua.