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Tragédia

Homem morre após ser atingido por pé de eucalipto em Rio Bananal

Vítima trabalhava com o filho empilhando toras de árvores quando acidente aconteceu, na tarde desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 18:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jun 2022 às 18:43
Homem morre após ser atingido por eucalipto em Rio Bananal
Homem morreu após ser atingido por eucalipto em Rio Bananal Crédito: Policia Militar | Reprodução
Um homem morreu após ser atingido por um pé de eucalipto, na tarde desta quinta-feira (30), enquanto trabalhava com o filho empilhando toras de árvores na localidade de Córrego Beija Flor, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.
O filho da vítima relatou à  PM que o pai desceu até a área onde as árvores estavam sendo cortadas e acabou sendo atingido. O homem que fazia o corte dos eucaliptos disse aos militares que não viu a vítima se aproximando e só percebeu a tragédia quando ouviu gritos de outros trabalhadores.
A Polícia Civil foi acionada para realização da perícia e informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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